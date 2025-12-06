Politica

Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată

Rodica Stănoiu. Sursa foto Captură video
Ies la iveală detalii inedite despre viața personală a Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul Adrian Năstase, care a murit miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Deși vestea decesului a fost deja cunoscută, apropiații fostei ministre au dezvăluit acum aspecte neobișnuite din viața sa privată, care surprind publicul.

Noi detalii despre Rodica Stănoiu

Potrivit celor apropiați, Rodica Stănoiu ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, cu aproximativ 50 de ani diferență. Relația, deși considerată controversată, era una vizibilă și acceptată de fosta ministră, care nu și-a ascuns partenerul la evenimente publice.

Adrian Năstase

Adrian Năstase. Sursa foto: Facebook/Adrian Năstase

Prietenele sale au dezvăluit că acesta ar fi avut un rol dominant în viața ei cotidiană. „Era o relație deschisă, dar complexă, iar partenerul ei îi controla multe aspecte ale vieții. Chiar și telefonul era la el”, a declarat o apropiată.

O cariera impresionantă

Rodica Stănoiu rămâne însă cunoscută publicului pentru contribuțiile sale la sistemul juridic românesc, în perioada 2000-2004. Absolventă a Facultății de Drept din București, cu doctorat în drept obținut în 1975, Stănoiu a urmat cursuri de specializare în criminologie și drept comparat la universități internaționale.

După 1990, a predat la mai multe instituții de învățământ superior și a participat la proiecte de legislație penală, fiind autoare și coautoare a unor lucrări de profil.

Rodica Stănoiu, înmormântată

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, iar înmormântarea a avut loc la Cimitirul cu același nume, unde familia, foștii colegi și apropiați i-au adus un ultim omagiu. Atmosfera de la ceremonie a fost una de reculegere, însă și de rememorare a unui parcurs profesional impresionant, marcat de implicare și pasiune pentru drept, potrivit RTV.

De-a lungul carierei, Stănoiu a fost activă și pe plan internațional, participând la conferințe și congrese, și a condus diverse societăți și asociații profesionale de criminologie, contribuind la elaborarea de politici publice și proiecte legislative în domeniul penal.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    6 decembrie 2025 la 23:39

    ''a urmat cursuri de specializare în criminologie și drept comparat la universități internaționale.''
    Adica era un fel de securila.

