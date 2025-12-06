Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată

Ies la iveală detalii inedite despre viața personală a Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul Adrian Năstase, care a murit miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Deși vestea decesului a fost deja cunoscută, apropiații fostei ministre au dezvăluit acum aspecte neobișnuite din viața sa privată, care surprind publicul.

Potrivit celor apropiați, Rodica Stănoiu ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, cu aproximativ 50 de ani diferență. Relația, deși considerată controversată, era una vizibilă și acceptată de fosta ministră, care nu și-a ascuns partenerul la evenimente publice.

Prietenele sale au dezvăluit că acesta ar fi avut un rol dominant în viața ei cotidiană. „Era o relație deschisă, dar complexă, iar partenerul ei îi controla multe aspecte ale vieții. Chiar și telefonul era la el”, a declarat o apropiată.

Rodica Stănoiu rămâne însă cunoscută publicului pentru contribuțiile sale la sistemul juridic românesc, în perioada 2000-2004. Absolventă a Facultății de Drept din București, cu doctorat în drept obținut în 1975, Stănoiu a urmat cursuri de specializare în criminologie și drept comparat la universități internaționale.

După 1990, a predat la mai multe instituții de învățământ superior și a participat la proiecte de legislație penală, fiind autoare și coautoare a unor lucrări de profil.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, iar înmormântarea a avut loc la Cimitirul cu același nume, unde familia, foștii colegi și apropiați i-au adus un ultim omagiu. Atmosfera de la ceremonie a fost una de reculegere, însă și de rememorare a unui parcurs profesional impresionant, marcat de implicare și pasiune pentru drept, potrivit RTV.

De-a lungul carierei, Stănoiu a fost activă și pe plan internațional, participând la conferințe și congrese, și a condus diverse societăți și asociații profesionale de criminologie, contribuind la elaborarea de politici publice și proiecte legislative în domeniul penal.