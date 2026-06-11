Politica

Retragere din guvernul lui Eugen Tomac, înainte de nominalizarea oficială

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Retragere din guvernul lui Eugen Tomac, înainte de nominalizarea oficialăEugen Tomac. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Adrian Papahagi a anunțat joi că nu mai dorește să facă parte din Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac, deși acceptase în principiu nominalizarea pentru funcția de ministru al Culturii. Decizia vine după ce mai multe partide au transmis că nu vor susține în Parlament învestirea noului Executiv.

Retragere din guvernul lui Eugen Tomac, înainte de nominalizarea oficială

Adrian Papahagi a anunțat că renunță la posibilitatea de a prelua portofoliul Culturii în viitorul Cabinet propus de Eugen Tomac.

Acesta a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a acceptat inițial ideea de a face parte dintr-un guvern tehnocrat, în condițiile în care credea că există un acord politic care să permită formarea și susținerea Executivului în Parlament.

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). (...) Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan."

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Lipsa susținerii parlamentare a schimbat situația

Papahagi susține că actualul context politic este diferit de cel în care a acceptat nominalizarea și că nu dorește să fie implicat într-o confruntare politică și instituțională.

În mesajul său, acesta arată că decizia a fost discutată și cu premierul desemnat Eugen Tomac.

"Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens. Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Nu voi comenta însă actualitatea până când noul guvern se prezintă în parlament", a mai scris acesta.

Postare Adrian Papahagi

Postare Adrian Papahagi. Sursă: Captură foto

Guvernul Eugen Tomac pierde sprijin politic înainte de vot

Anunțul lui Adrian Papahagi apare în contextul în care partidele parlamentare și-au exprimat rezervele față de învestirea Guvernului propus de Eugen Tomac.

PNL a decis joi, în urma unei ședințe a conducerii partidului, să nu susțină Cabinetul. Semnale similare au fost transmise și de USR și UDMR.

În același timp, social-democrații evită să fie percepuți drept singurul partid care ar susține viitorul Executiv, în condițiile în care votul de învestire se apropie.

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