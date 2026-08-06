Adoptarea noilor reglementări privind integritatea publică a declanșat un nou val de tensiuni pe scena politică din România. Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat critici vehemente la adresa parlamentarilor PNL și USR, reproșându-le decizia de a ataca la Curtea Constituțională actul normativ pe care l-au votat anterior în plenul Senatului.

Social-democratul susține că demersul celor două formațiuni politice reprezintă o lipsă de consecvență și pune în pericol sume consistente din Planul Național de Redresare și Reziliență. În viziunea sa, acțiunea la CCR are drept scop protejarea primarului din Timișoara, Dominic Fritz, chiar și cu prețul pierderii unei tranșe substanțiale de finanțare nerambursabilă.

Reacția lui Adrian Câciu a fost fermă, exprimându-și nemulțumirea față de schimbarea de poziție a partidelor care au susținut inițial proiectul în dezbaterile parlamentare:

„Deși au votat legea pentru completarea unor acte normative în domeniul integrității așa cum a rezultat din dezbateri, politicienii PNL și USR au ales să atace la CCR ce au votat! Totul pentru a salva un CONDAMNAT! Totul pentru a sacrifica 770 milioane euro! Cum să ataci la CCR ceva ce ai votat? Ăsta e bipolarism politic! Dincolo de nesimțirea de a sacrifica banii țarii pentru un condamnat! Vă rog eu, nu-i mai trimiteți pe acești ipocriți în Parlament! Vă sfidează votul apărându-și condamnatul!”

De cealaltă parte, reprezentanții USR explică motivele pentru care s-a recurs la contestarea actului normativ. Sesizarea transmisă către judecătorii constituționali vizează două amendamente introduse pe parcursul lucrărilor din comisii, despre care opoziția susține că ridică mari semne de întrebare privind respectarea Legii Fundamentale.

Potrivit formațiunii, clarificarea juridică este esențială pentru a garanta că legislația ANI îndeplinește toate condițiile de constituționalitate, astfel încât Comisia Europeană să poată valida definitiv jalonul aferent din PNRR.

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a punctat că modificările contestate au fost introduse din rațiuni strict politice de către majoritatea parlamentară:

„PSD şi AUR au încercat să folosească umbrela jaloanelor din PNRR pentru a-şi ataca adversarii politici prin amendamente vădit neconstituţionale. PSD l-a luat la ţintă pe Dominic Fritz şi, implicit, pe timişorenii care l-au reales primar, iar AUR l-a vizat pe preşedintele ţării prin partenera sa de viaţă.

Legile nu se dau pentru o persoană, ci pentru o ţară. Nu se fac nici pentru a salva pe cineva, nici pentru a executa pe cineva. Dacă vrem să accesăm toţi banii din PNRR, avem nevoie de o lege care să respecte Constituţia României, deciziile CJUE şi principiile statului de drept. Sperăm ca aceste derapaje să fie corectate rapid, astfel încât România să nu piardă bani europeni din cauza unor răfuieli politice.”

Conflictul juridic și politic urmează să fie tranșat de judecătorii Curții Constituționale în data de 12 august, când este programată examinarea sesizării. Decizia CCR va determina atât forma finală a cadrului legislativ privind integritatea, cât și parcursul îndeplinirii jaloanelor asumate de România în fața partenerilor europeni.