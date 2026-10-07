Politica

Ce spune Ninel Peia despre George Simion și Fănel Bogos

Ce spune Ninel Peia despre George Simion și Fănel BogosNinel Peia, senator. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Senatorul Ninel Peia, plecat din AUR la grupul „PACE” susține că liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, s-a întâlnit cu cinci oameni de afaceri, între care și Fănel Bogos, antreprenorul din Vaslui vizat într-un dosar al DNA.

Ce ar fi făcut Simion cu Bogos

Potrivit lui Peia, unul dintre oamenii de afaceri i-ar fi spus lui Simion că la DSVSA Vaslui se comit abuzuri și i-ar fi cerut să intervină.

Ninel Peia a declarat, miercuri, că Simion i-ar fi îndemnat pe cei care i-au prezentat situația să se adreseze Comisiei de Abuzuri din Parlamentul României.

Informația vine în contextul în care George Simion a recunoscut, la TVR, că o persoană care venea din partea lui Fănel Bogos i s-a adresat în legătură cu situația acestuia.

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Liderul AUR a afirmat că nu a avut o relație cu afaceristul, dar că un prieten al acestuia i-ar fi prezentat cazul și i-ar fi spus că „trebuie să facem ceva”.

sursa: Facebook

Simion spune că l-a trimis la Comisia de Abuzuri a Camerei

George Simion a declarat că i-a indicat interlocutorului Comisia de Abuzuri a Camerei Deputaților, în cazul în care considera că este vorba despre un abuz.

Întrebat de unde deține informațiile despre întâlnirea cu cei cinci oameni de afaceri, Ninel Peia a explicat că, în calitate de chestor al Senatului, primește „tot felul de plicuri și scrisori”, unele dintre acestea fiind, potrivit propriilor afirmații, „agățate de clanța ușii”.

Bogos, cercetat de DNA pentru trafic de influență

Fănel Bogos este cercetat de procurorii DNA într-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influență. Ancheta vizează inclusiv demersuri prin care acesta ar fi încercat să obțină destituirea lui Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, prin intermediul lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui.

Fanel Bogos

Fanel Bogos. Sursa foto: Captură video

În 2024, Bogos ar fi fost sancționat după apariția unui focar de salmonella în fermele sale, iar autoritățile sanitar-veterinare au dispus sacrificarea a aproximativ 230.000 de păsări.

Ulterior, în septembrie 2025, Mihai Barbu i-ar fi intermediat lui Bogos o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Discuția a durat aproximativ 15 minute, iar premierul nu ar fi dat curs solicitării afaceristului. Bolojan a fost ulterior audiat ca martor în dosarul DNA.

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