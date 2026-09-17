Politica

Simion, după consultări: Nu se poate fără AUR. Ce condiție pune formațiunea pentru viitorul Guvern

Simion, după consultări: Nu se poate fără AUR. Ce condiție pune formațiunea pentru viitorul Guvern
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Din cuprinsul articolului

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că formațiunea pe care o conduce trebuie să facă parte din viitoarea formulă de guvernare. Simion a susținut că i-a transmis șefului statului că „nu se poate fără AUR” și că partidul își asumă guvernarea.

Simion: Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara-n blocaj

Întâlnirea dintre delegația AUR și președintele Nicușor Dan a durat aproximativ 30 de minute, potrivit programului stabilit pentru consultări. Discuțiile au avut loc în contextul în care șeful statului analizează variantele pentru desemnarea unui nou premier și formarea unui Guvern care să poată obține susținerea Parlamentului.

La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a acuzat președintele că menține România într-un blocaj politic și a susținut că AUR este ținut departe de guvernare.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara-n blocaj. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR își asumă guvernarea”, a declarat liderul formațiunii.

AUR nu votează un Guvern din care nu face parte

George Simion a transmis că partidul său nu va susține în Parlament un Executiv din care formațiunea nu face parte. El a spus că i-a prezentat președintelui soluțiile propuse de partid și a cerut ca AUR să nu mai fie „diabolizat” în cadrul negocierilor politice.

„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă și i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el, și Sorin Grindeanu și alții, din a diaboliza formațiunea noastră”, a afirmat Simion.

George Simion

George Simion / Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR a insistat că formațiunea nu intenționează să renunțe la poziția anunțată și a invocat sprijinul electoral primit de partid.

„Poziția noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-și pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România”, a mai spus el.

„AUR e parte a dialogului și va fi parte a soluției”

Simion a susținut, totodată, că viitorul Guvern trebuie să fie votat cât mai rapid. În lipsa unui acord între partidele parlamentare, liderul AUR a indicat posibilitatea ca situația politică să ajungă din nou în fața electoratului.

„Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. E nevoie de un moment zero, de un nou început, AUR e parte a dialogului și va fi parte a soluției”, a declarat George Simion.

Declarațiile lui Simion vin în aceeași rundă de consultări în care PSD a transmis, prin Sorin Grindeanu, că este pregătit să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier.

În acest moment, pozițiile anunțate de principalele formațiuni parlamentare diferă în privința formulei de guvernare, iar decizia privind desemnarea premierului îi aparține președintelui Nicușor Dan.

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