Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că partidul pe care îl conduce este pregătit să își asume guvernarea și inclusiv funcția de prim-ministru.

Întâlnirea dintre delegația PSD și șeful statului a durat aproximativ 20 de minute, iar la final Grindeanu a transmis că partidul așteaptă rezultatul consultărilor cu toate formațiunile parlamentare.

„I-am spus că suntem gata să facem parte din Guvern, să conducem Guvernul României”, a declarat Sorin Grindeanu, după discuția cu președintele Nicușor Dan.

Liderul PSD a precizat că partidul își menține poziția potrivit căreia România are nevoie de un Guvern care să poată intra cât mai repede în funcție. Grindeanu a susținut că PSD e pregătit să formeze un nou Executiv în funcție de rezultatul consultărilor purtate de președinte cu celelalte partide.

Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu a venit la Cotroceni cu un nume concret pentru funcția de premier, însă partidul este dispus să își asume această responsabilitate dacă aceasta va fi soluția rezultată în urma negocierilor politice.

„PSD este gata să formeze un Guvern pe care, urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, ne dorim să intre cât mai repede în funcție”, a spus liderul social-democrat.

El a subliniat că România are nevoie de stabilitate guvernamentală, invocând inclusiv angajamentele internaționale ale țării, PNRR, programul SAFE și situația economică.

Discuția dintre delegația PSD și Nicușor Dan a avut loc în cadrul consultărilor convocate de președinte pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. PSD a fost prima formațiune care a participat la această rundă de întâlniri.

Consultările au loc după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea. În acest context, președintele trebuie să evalueze variantele prezentate de partidele parlamentare înainte de a decide asupra următorului premier desemnat.

PSD susține că poate reprezenta o soluție pentru formarea noului Executiv, însă Grindeanu a precizat că partidul nu susține formarea unui Guvern în coaliție cu AUR.

„Așteptăm finalul acestor consultări”, a transmis liderul PSD, indicând că decizia privind formula viitorului Guvern urmează să fie luată după discuțiile președintelui cu toate formațiunile politice.

În acest moment, declarația lui Sorin Grindeanu reprezintă poziția PSD în cadrul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern. Desemnarea premierului și formula politică a Executivului depind de decizia președintelui Nicușor Dan și de susținerea care poate fi obținută în Parlament.