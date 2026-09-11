Grindeanu respinge ideea existenței unor facțiuni în PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că în interiorul Partidului Social Democrat nu există facțiuni, în ciuda încercărilor unor persoane de a alimenta ideea unor conflicte interne.

Liderul PSD afirmă că nemulțumirea față de actuala criză politică nu îi privește doar pe membrii partidului, ci și pe el și pe români.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Neptun, unde Grindeanu a fost întrebat dacă există lideri din partid nemulțumiți de faptul că situația politică s-a prelungit, după ce el le-ar fi transmis colegilor că PSD ar putea reveni rapid la guvernare.

„Dar eu nu cred că doar colegi de-ai mei sunt nemulţumiţi. Şi eu sunt nemulţumit. Şi cred că toţi românii sunt nemulţumiţi”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a spus că, înaintea votului asupra moțiunii de cenzură și a consultării interne din partid, conducerea PSD a prezentat organizațiilor județene scenariile care puteau apărea în cazul în care moțiunea ar fi fost adoptată.

În acest context, președintele PSD a respins categoric existența unor grupări rivale în partid.

„Aşa că nemulţumirea e şi a mea. Nemulţumirea e a fiecărui român că nu există guvern. Dar să ştiţi că, oricât s-ar încerca să se creeze disensiuni în cadrul Partidului Social Democrat, că nu avem doar prieteni, unii vor să încerce să facă lucruri şi în PSD asemănătoare cu ce se întâmplă în partidele lor. Nu există facţiuni în PSD în acest moment”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD a făcut un calcul greșit atunci când a decis să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, Grindeanu a respins această variantă.

Liderul PSD consideră că decizia a fost una corectă și susține că modul în care a fost administrat Guvernul Bolojan a avut consecințe negative asupra economiei României.

„Nu, a fost un calcul extraordinar de bun, fiindcă Ilie Bolojan şi acum vedem cu toţii managementul lui Ilie Bolojan, fiindcă n-am nimic personal cu domnia sa, nici domnia sa cu mine, managementul şi modul în care a condus guvernul se vede acuma”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a acuzat că România a ajuns într-o situație economică dificilă sub actuala guvernare și a explicat că tocmai acesta ar fi fost motivul pentru care a decis să încerce schimbarea direcției politice.

„Se vede, e un guvern care ne-a dus în cap economic şi de aceea Partidul Social Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcţia. Faptul că sunt unii care se agaţă de putere, asta vede fiecare român”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.