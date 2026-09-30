Liderul PNL, Ilie Bolojan, nu exclude posibilitatea unor noi negocieri cu Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Premierul demis a declarat că liberalii își vor stabili strategia politică după consultări și a lăsat deschisă inclusiv varianta unui dialog cu PSD, deși a semnalat dificultățile legate de reconstruirea încrederii între cele două formațiuni, potrivit declarațiilor făcute miercuri.

Întrebat dacă liberalii vor continua colaborarea cu USR în perioada următoare, Ilie Bolojan a explicat că deciziile vor fi luate după discuții politice, în funcție de pozițiile fiecărui partid. Liderul liberal a amintit că PNL și USR au avut puncte de vedere comune în Parlament în ultima perioadă.

„Adaptăm pozițiile pe baza unor discuții, așa cum facem și la nivel parlamentar, și s-a văzut că și în această perioadă am avut poziții convergente în Parlament. Ne vom consulta, vom vedea care va fi decizia după aceea, luată de către fiecare partid”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a fost întrebat dacă PNL ar accepta o invitație la negocieri din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, și dacă liberalii ar participa la discuții separat sau împreună cu USR. Bolojan nu a anunțat o decizie, însă a susținut că dialogul dintre partidele politice trebuie să se bazeze pe respect reciproc.

„Întotdeauna, dacă am fost contactat, n-am anunțat la televizor acest lucru, n-am anunțat că nu răspund la telefoane sau că răspund mâine sau poimâine. Am căutat să ne respectăm. Cred că românii nu au nevoie astăzi de orgolii, n-au nevoie de fraze sforăitoare pe care le-am auzit astăzi în Parlament, de jigniri de cea mai joasă speță. Au nevoie de atitudini normale. Dar e foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură cu două ore înainte și după aceea vor să ai un dialog bazat pe respect, pe înțelegere, știind ce s-a întâmplat”, a declarat premierul interimar.

Liderul PNL a confirmat că a discutat cu Sorin Grindeanu înaintea votului de învestitură pentru Siegfried Mureșan. Bolojan a descris conversația drept una civilizată, însă a criticat ulterior intervenția liderului PSD în Parlament, pe care l-a acuzat de afirmații false și de jigniri la adresa candidatului la funcția de premier.

„Am avut o discuție civilizată, a fost o discuție în bună regulă. Dar gândiți-vă la modul în care și în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile inclusiv la adresa lui Siegfried Mureșan.

E greu să construiești încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid și modul în care s-a comportat în această perioadă”, a declarat Bolojan.

Întrebat de ce discuția privată cu Sorin Grindeanu a avut un ton diferit față de discursul acestuia din Parlament, Ilie Bolojan a evitat să ofere detalii despre subiectele abordate. Premierul interimar a susținut că discuțiile private trebuie să rămână confidențiale.

„V-am spus că a fost o discuție civilizată. Nu relatez din discuții, pentru că mi se pare de bun-simț, dacă ai o discuție cu cineva, să nu faci după aceea conferință de presă pe seama celor discutate”, a continuat el.

Liderul liberal a fost întrebat din nou dacă ar participa la negocieri în cazul în care Sorin Grindeanu i-ar adresa o invitație oficială. Bolojan a afirmat că nu vede un impediment în purtarea unor discuții cu reprezentanții tuturor formațiunilor politice și a oferit drept exemplu relațiile pe care le-a avut cu liderii grupurilor parlamentare din Senat.

„Am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă, v-am spus, să avem un dialog civilizat, așa cum eu, în calitate de senator, am cu toate partidele, cu liderii din Senat, cu fiecare dintre ei am avut o relație civilizată și de bun-simț”, a conchis liderul PNL.