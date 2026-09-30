PNL își decide viitorul politic după căderea Guvernului Mureșan. Bolojan nu exclude discuțiile cu PSD
- Mădălina Sfrijan
- 30 septembrie 2026, 22:49
- Ilie Bolojan spune că PNL își va stabili strategia după consultări
- Ilie Bolojan nu exclude o întâlnire cu Sorin Grindeanu
- Ilie Bolojan critică discursul lui Sorin Grindeanu din Parlament
- Liderul PNL refuză să dezvăluie detaliile discuției cu Grindeanu
- Ilie Bolojan susține că PNL poate dialoga cu toate partidele
Liderul PNL, Ilie Bolojan, nu exclude posibilitatea unor noi negocieri cu Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Premierul demis a declarat că liberalii își vor stabili strategia politică după consultări și a lăsat deschisă inclusiv varianta unui dialog cu PSD, deși a semnalat dificultățile legate de reconstruirea încrederii între cele două formațiuni, potrivit declarațiilor făcute miercuri.
Ilie Bolojan spune că PNL își va stabili strategia după consultări
Întrebat dacă liberalii vor continua colaborarea cu USR în perioada următoare, Ilie Bolojan a explicat că deciziile vor fi luate după discuții politice, în funcție de pozițiile fiecărui partid. Liderul liberal a amintit că PNL și USR au avut puncte de vedere comune în Parlament în ultima perioadă.
„Adaptăm pozițiile pe baza unor discuții, așa cum facem și la nivel parlamentar, și s-a văzut că și în această perioadă am avut poziții convergente în Parlament. Ne vom consulta, vom vedea care va fi decizia după aceea, luată de către fiecare partid”, a spus Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan nu exclude o întâlnire cu Sorin Grindeanu
Premierul interimar a fost întrebat dacă PNL ar accepta o invitație la negocieri din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, și dacă liberalii ar participa la discuții separat sau împreună cu USR. Bolojan nu a anunțat o decizie, însă a susținut că dialogul dintre partidele politice trebuie să se bazeze pe respect reciproc.
„Întotdeauna, dacă am fost contactat, n-am anunțat la televizor acest lucru, n-am anunțat că nu răspund la telefoane sau că răspund mâine sau poimâine. Am căutat să ne respectăm. Cred că românii nu au nevoie astăzi de orgolii, n-au nevoie de fraze sforăitoare pe care le-am auzit astăzi în Parlament, de jigniri de cea mai joasă speță. Au nevoie de atitudini normale. Dar e foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură cu două ore înainte și după aceea vor să ai un dialog bazat pe respect, pe înțelegere, știind ce s-a întâmplat”, a declarat premierul interimar.
Ilie Bolojan critică discursul lui Sorin Grindeanu din Parlament
Liderul PNL a confirmat că a discutat cu Sorin Grindeanu înaintea votului de învestitură pentru Siegfried Mureșan. Bolojan a descris conversația drept una civilizată, însă a criticat ulterior intervenția liderului PSD în Parlament, pe care l-a acuzat de afirmații false și de jigniri la adresa candidatului la funcția de premier.
„Am avut o discuție civilizată, a fost o discuție în bună regulă. Dar gândiți-vă la modul în care și în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile inclusiv la adresa lui Siegfried Mureșan.
E greu să construiești încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid și modul în care s-a comportat în această perioadă”, a declarat Bolojan.
Liderul PNL refuză să dezvăluie detaliile discuției cu Grindeanu
Întrebat de ce discuția privată cu Sorin Grindeanu a avut un ton diferit față de discursul acestuia din Parlament, Ilie Bolojan a evitat să ofere detalii despre subiectele abordate. Premierul interimar a susținut că discuțiile private trebuie să rămână confidențiale.
„V-am spus că a fost o discuție civilizată. Nu relatez din discuții, pentru că mi se pare de bun-simț, dacă ai o discuție cu cineva, să nu faci după aceea conferință de presă pe seama celor discutate”, a continuat el.
Ilie Bolojan susține că PNL poate dialoga cu toate partidele
Liderul liberal a fost întrebat din nou dacă ar participa la negocieri în cazul în care Sorin Grindeanu i-ar adresa o invitație oficială. Bolojan a afirmat că nu vede un impediment în purtarea unor discuții cu reprezentanții tuturor formațiunilor politice și a oferit drept exemplu relațiile pe care le-a avut cu liderii grupurilor parlamentare din Senat.
„Am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă, v-am spus, să avem un dialog civilizat, așa cum eu, în calitate de senator, am cu toate partidele, cu liderii din Senat, cu fiecare dintre ei am avut o relație civilizată și de bun-simț”, a conchis liderul PNL.