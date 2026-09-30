Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Călin Georgescu, după gratii în ziua în care Parlamentul votează Guvernul Mureșan. Cinci luni fără un guvern cu puteri depline, spectrul alegerilor anticipate și un cordon sanitar pe care unii îl apără, iar alții îl declară mort. Încotro merge criza politică și ce rol joacă AUR în ea? Interlocutor: Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.