Ambasadoarea americană şi plângerea penală în rubaşcă

Epigonii personajelor lui Caragiale nu au rămas doar pe scenă la teatru. Nu au dispărut dintre noi nici azi. Mai mult, unii dintre ei ocupă funcţii importante în structurile de conducere ale statului român. Unul dintre cei care s-a gândit să bage capul în poză în scandalul declanşat de articolului din Wall Street Journal, este şi deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Acesta a făcut plângere penală românilor care au fost fotografiaţi lângă ambasadoarea SUA în Grecia, când ziarul american spune că aceasta a afirmat că America poate dărâma orice guvern, când vrea. Afirmaţie care, după câteva luni, s-a concretizat în demiterea Cabinetului Bolojan.