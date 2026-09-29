Silvia Uscov, președinta Sovereign Institute for Liberty and Justice, a prezentat planurile organizației și proiectul de țară „România ambițioasă 2047”, în podcastul „Picătura de Business”, moderat de Radu Preda. În discuție, Uscov a vorbit despre independența institutului față de partidele politice, cercetările pe care le pregătește în domenii precum economia, justiția și tehnologia, precum și despre primele propuneri pentru reducerea deficitului bugetar.

Sovereign Institute for Liberty and Justice își propune să elaboreze analize și propuneri de politici publice care să poată fi preluate de partidele politice, indiferent dacă acestea se află la guvernare sau în opoziție. Silvia Uscov a explicat că organizația nu este afiliată unui partid și urmărește să ofere soluții bazate pe cercetare.

Întrebată de Radu Preda dacă institutul poate fi asociat cu AUR sau cu zona suveranistă, Uscov a respins această interpretare și a explicat că denumirea organizației nu indică o afiliere politică.

„Institutul discută cu toate partidele politice. Atât de la putere, cât și din opoziție, oricine poate să preia materialele pe care noi le publicăm, cercetările și soluțiile cu care noi venim pe zona economică, pe zona de justiție, pe chestiuni privind noile tehnologii, politică externă și de securitate. Noi vrem să fim un furnizor de încredere, să spun așa, al oricărui partid politic care vrea să ia niște soluții serioase și să le implementeze mai departe”, a declarat Silvia Uscov.

Aceasta a explicat că institutul promovează politici pro-business și pro-libertate, pe care le asociază cu o orientare de centru-dreapta și conservatoare, în special în ceea ce privește economia și rolul statului.

„Ceea ce vrem noi să promovăm este o doctrină conservatoare, centru-dreapta, în sensul că este mai multă libertate pe zona economică, o intervenție a statului cât mai mică și doar în punctele esențiale, critice”, a afirmat președinta organizației.

Uscov a mai spus că, pentru a-și menține independența, institutul nu acceptă printre membri persoane care dețin funcții politice. Organizația urmărește să devină un spațiu de dialog și să pună la dispoziția decidenților propuneri care să poată fi transformate în politici publice.

Unul dintre principalele proiecte ale Sovereign Institute for Liberty and Justice este „România ambițioasă 2047”, o inițiativă care urmărește să contureze direcțiile de dezvoltare ale țării pentru următorii 20 de ani. Potrivit Silviei Uscov, proiectul este în faza de cercetare, iar prezentarea sa este planificată pentru toamna anului 2027.

„Proiectul principal este un proiect de țară pe următorii 20 de ani, începând cu 2027. Am ales 20 de ani odată pentru că în 2027 vom împlini 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Și pentru că chiar Uniunea Europeană folosește un astfel de termen pentru a-și proiecta viziunea de dezvoltare pe viitor. Avem proiectul de țară România ambițioasă 2047 în lucru”, a explicat Uscov.

Institutul desfășoară cercetări în mai multe domenii, prin intermediul unor centre specializate. În prezent, organizația are centre dedicate justiției, economiei, noilor tehnologii și politicii externe și securității. Silvia Uscov a anunțat că este în dezvoltare și un centru de comunicare strategică, iar ulterior sunt avute în vedere structuri care să se ocupe de educație și sănătate.

Cercetările sunt realizate de membrii institutului, care participă voluntar la proiecte. Potrivit președintei organizației, echipa include profesori universitari, avocați, persoane din mediul de afaceri, sociologi și filosofi.

„Nu, vom face in-house cu membrii, care nu sunt angajați. Toată lumea a venit și acționează pro bono. E voluntariat. Toată lumea vrea să ajute țara și să vină cu anumite soluții”, a declarat Silvia Uscov. Aceasta a menționat că, la lansarea institutului, din 14 septembrie, organizația avea aproximativ 50 de membri și că intenționează să atragă și alți specialiști, în special pentru cercetările economice.

Deși proiectul „România ambițioasă 2047” va fi prezentat abia în 2027, institutul a început deja să publice analize și propuneri. Un prim document a fost elaborat de Centrul pentru o Economie Prosperă, coordonat de profesorul Alexandru Bodislav, și cuprinde 11 măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Silvia Uscov a explicat că documentul a fost publicat pentru ca organizația să poată prezenta rezultate concrete încă de la începutul activității.

„Noi am venit la lansare cu un prim brief pe care l-a realizat Centrul pentru o Economie Prosperă, coordonat de profesor Alexandru Bodislav, și care vine cu 11 măsuri, sunt deja publicate pentru reducerea deficitului bugetar”, a afirmat aceasta. Institutul intenționează să publice și analize periodice, în funcție de subiectele de interes public, însă Uscov a explicat că organizația nu dorește să se limiteze la comentarea evenimentelor de moment.

Printre inițiativele pregătite se află și proiectul „State of Romania”, prin care membrii institutului vor analiza evoluția țării după aderarea la Uniunea Europeană.

„Avem și un proiect numit State of Romania în care vrem să analizăm […] ce s-a realizat România ca membru al Uniunii Europene, ce nu a realizat, ce putea să facă mult mai bine și să negocieze pe anumite capitole mai bine”, a declarat Uscov. Analiza ar urma să prezinte date și concluzii care să permită publicului să evalueze evoluțiile din ultimele două decenii și să își formeze propriile opinii.

Printre subiectele pe care institutul intenționează să le analizeze se numără și migrația legală a forței de muncă, inclusiv venirea lucrătorilor din Nepal în România. Silvia Uscov a explicat că organizația vrea să examineze, pe baza datelor, afirmațiile potrivit cărora angajarea lucrătorilor străini ar avea legătură cu o creștere a infracționalității.

„Vreau să duc în zona de cercetare, prezint în sine datele pe masă și […] n-au cum să fie […] Acolo ajung la o concluzie clară. Nu mai poți să mai vii cu o astfel de retorică”, a afirmat Uscov, referindu-se la dezbaterea publică despre lucrătorii străini.

Radu Preda a subliniat că lucrătorii străini vin să ocupe locuri de muncă pentru care există cerere și că aceștia nu se stabilesc neapărat definitiv în România.

Moderatorul a ridicat și problema folosirii politice a subiectului migrației. Uscov a spus că își dorește ca dezbaterea să se bazeze pe date și cercetări, nu doar pe afirmații care pot polariza societatea. În opinia sa, analizele ar putea contribui la o mai bună înțelegere a impactului migrației legale asupra pieței muncii și a societății.