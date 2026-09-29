Autoritățile din Elveția confirmă arestarea lui Vlad Bălțățeanu și oferă informații despre extrădarea criminalului din Vâlcea

Vlad Băltățeanu, bărbatul urmărit internațional în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză, s-a predat autorităților din Elveția. Ajuns în fața unui judecător elvețian, acesta a recunoscut că a comis fapta pentru care este urmărit în România. Instanța a confirmat mandatul de arestare emis de autoritățile române, iar acum a fost declanșată procedura de extrădare.

Informația privind reținerea lui Vlad Băltățeanu este confirmată oficial de autoritățile elvețiene. Poliția din St. Gallen anunță că, pe 28 septembrie 2026, un cetățean român în vârstă de 30 de ani a fost reținut în oraș, după ce figura în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Autoritățile elvețiene precizează că bărbatul este suspectat că a ucis o femeie în România.

Vlad a fost reținut la St. Gallen

Potrivit Poliției din St. Gallen, bărbatul a fost identificat și reținut pe 28 septembrie. Informația vine după ce autoritățile române au anunțat că Băltățeanu s-a prezentat singur la poliția din St. Gallen.

Oficiul Federal de Justiție al Elveției a dispus arestarea în vederea extrădării, iar procedura urmează să fie parcursă potrivit legislației elvețiene.

Autoritățile române au la dispoziție un termen de 18 zile pentru transmiterea oficială a cererii de extrădare. Până la luarea unei decizii privind procedura, bărbatul rămâne în custodia autorităților elvețiene.

Presa locală din St. Gallen a relatat cazul

Informația a fost preluată și de presa locală. Publicația regională stgallen24 a relatat despre reținerea unui român suspectat de omor, folosind titlul „Tötungsverdacht: Rumäne festgenommen” („Suspiciune de omor: român arestat”).

Și publicația elvețiană precizează că bărbatul a fost reținut la St. Gallen și că este suspectat de uciderea unei femei în România.

Vlad Bălțățeanu a recunoscut fapta în fața judecătorului

După ce a ajuns în custodia Poliției din St. Gallen, Vlad Băltățeanu a fost audiat de un judecător elvețian. În fața instanței, acesta a recunoscut că a comis fapta pentru care este urmărit în România.

Judecătorul elvețian a confirmat mandatul de arestare emis de autoritățile române, astfel că Băltățeanu a rămas în custodia autorităților elvețiene.

Recunoașterea făcută în fața judecătorului reprezintă un element important în procedura care urmează, însă dosarul penal privind omorul este instrumentat de autoritățile române.

Cazul „fetei din valiză”

În România, Vlad Băltățeanu este urmărit în dosarul privind moartea Valentinei, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză, în zona râului Olt.

După emiterea mandatului de arestare preventivă, bărbatul dispărut și a fost dat în urmărire internațională.

Poliția din St. Gallen a transmis informații despre reținere autorităților române prin canalele de cooperare polițienească.

Acum, autoritățile elvețiene confirmă oficial reținerea românului din județul Vâlcea și oferă primele informații despre procedura prin care acesta urmează să fie predat României.

Pentru ancheta din România, următorul pas este extrădarea lui Vlad Băltățeanu și aducerea acestuia în fața autorităților judiciare române.

Într-un articol anterior, am arătat că frizerul Vlad Bălțățeanu a fost trimis în judecată la instanța din Horezu pentru „loviri și alte violențe”, fapta comisă în 2022. Victima era minoră, avea 17 ani, și a reclamat în urmă cu 4 ani că a fost sechestrată, bătută și violată de Vlad.