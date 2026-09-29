Înfrângerea suferită de echipa națională a României în fața Bosniei, scor 2-4, în Liga Națiunilor, a stârnit valuri de reacții în fotbalul românesc. Printre cele mai dure voci se numără cea a patronului de la FCSB, Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a analizat prestația tricolorilor și a concluzionat că principala problemă a primei reprezentative rămâne lipsa acută de valoare din cadrul lotului.

Liderul de la FCSB susține că selecționerul Gheorghe Hagi nu are cum să facă minuni pe banca tehnică în condițiile în care calitatea individuală a fotbaliștilor este extrem de limitată. În viziunea sa, diferența nu poate fi făcută doar din tactică atunci când resursa umană nu ajută.

Gigi Becali a fost extrem de categoric atunci când a vorbit despre posibilitățile tehnice ale actualei generații și despre misiunea imposibilă pe care o are selecționerul pe banca tehnică.

„Ce să poți să faci dacă nu ai valoare? Ce să facă Gică? Să se dea înapoi cu 30 de ani, ca să joace el. Aseară, să zicem, că a avut el vină, dar nu comentez ce face Gică. Spun, totuși, un lucru, chiar dacă se supără. Acel Ilie, fundașul central, pe cuvântul meu de onoare, dacă-mi zici: «Băi, Gigi, îți dau un milion de euro și îl iei pe Matei Ilie la FCSB și îl bagi o repriză obligat să joace», eu îi zic că nu joacă la mine nici trei minute.

Nu e totul despre ce a făcut aseară, ci dintotdeauna, că îl știam. Să mă ierte, nu jignesc pe nimeni, dar nu l-aș lua nici pe două milioane, du-te cu milioanele tale. Așa, de antrenat cu echipa, poate da, dar nu să joace la mine. Știu de când era la CFR. Păi dacă era ceva de el nu-l luam eu?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Pe lângă analiza tehnico-tactică și criticile punctuale la adresa jucătorilor, omul de afaceri a lansat și o ipoteză interesantă privind strategia șefilor de la Casa Fotbalului. El consideră că aducerea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer a fost o mișcare de protecție din partea conducerii Federației Române de Fotbal.

„Ăștia au fost mai deștepți, de la FRF. Ei când și-au dat seama că n-au calitate, au zis că ne nenorocim și hai să-l băgăm pe Hagi antrenor și să luăm toată presiunea de pe umerii noștri. Că nu are cine să zică ceva de Hagi. Bravo lor, îi aplaud, băieți deștepți. Hagi absoarbe tot.”

Discursul patronului roș-albaștrilor s-a încheiat într-o notă la fel de pesimistă. Becali a comparat eșecul înregistrat împotriva Bosniei cu momentele slabe din Cupele Europene ale echipelor de club și a punctat că golurile primite au fost mai degrabă consecința unor gafe uluitoare decât a superiorității adversarului.

„Ei și-au dat seama că suntem la fund, praf. Știți ce a fost aseară? Bosnia, echipă slabă, pârnaie, dar aseară a fost exact cum am jucat noi cu Auda. Letonii ăia slabi, de Liga C, dar ne-au bătut pe noi. Bosnia la fel, Divizia C, dar noi am fost mai slabi. Noi nu că nu existăm. Trei goluri date de ei nu sunt ale lor, au fost gafe. Dacă-l ai pe Matei Ilie fundaș central, normal că scapi. Unul este al portarului și tot așa”, a conchis patronul celor de la FCSB.