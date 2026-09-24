Gigi Becali pregătește o mutare de răsunet pe piața transferurilor. Patronul roș-albaștrilor a purtat o discuție directă cu Nicolae Stanciu, mijlocașul și căpitanul echipei naționale, în încercarea de a-l convinge să revină la gruparea bucureșteană.

Dorința conducerii de a realiza această mutare a fost confirmată și la conferința oficială de prezentare a lui Laurențiu Reghecampf, unde noul tehnician și Mihai Stoica și-au exprimat entuziasmul față de posibila sosire a fotbalistului. Stanciu își va încheia în această iarnă angajamentul cu formația chineză Dalian Yingbo, iar oficialii campioanei sunt extrem de optimiști în privința reușitei acestui transfer.

Speranțele conducerii se bazează pe dialogul dintre finanțator și fotbalist. În ciuda ofertelor din campionatul intern, inclusiv a unor discuții avansate cu Universitatea Cluj, Stanciu și-a reafirmat atașamentul față de culorile roș-albastre. Căpitanul primei reprezentative a dat asigurări că nu ar putea îmbrăca vreodată tricoul rivalelor istorice din Capitală.

„Ei zic că e 75 la sută rezolvat cu Stanciu pentru că am vorbit eu cu el. Mi-a zis: «nea Gigi, eu la două echipe nu merg în România, la Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am zis: «Da, tată, poți să mergi la U Cluj dacă vrei. Bravo ție». Dar i-am zis că la noi e binevenit oricând. A zis: «Bine, nea Gigi, dacă sunt dorit, când vin stăm de vorbă».

Nu cred că se poate să îi dea cineva un salariu mai mare. Bine, cum i-a dat lui Cordea și l-a luat CFR. Nu am discutat de bani. Eu am înțeles, nu mi-a spus el, dar nu pot să spun mai mult. Doar atât știu: a vrut să îl aducă la Rapid, nu a vrut el. La Craiova omul se duce. Nu ați văzut? Suporterii nu vor niciun antrenor rapidist, dinamovist, nu conta altul, că e de la Craiova, CFR. Ei au cu Dinamo și Rapid, ăsta este oful lor”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Despărțirea de FCSB s-a produs în anul 2016, moment în care mijlocașul a fost cedat la Anderlecht pentru suma record de 11 milioane de euro. În prezent, cota de piață a jucătorului este evaluată la 1.8 milioane de euro, conform datelor de specialitate furnizate de transfermarkt.com.

De-a lungul carierei sale profesioniste, mijlocașul a strâns o experiență internațională vastă, îmbrăcând tricoul mai multor cluburi importante: Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.