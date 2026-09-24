Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de antrenor principal al echipei FCSB. Tehnicianul a susținut o conferință de presă care a durat aproximativ jumătate de oră la baza de pregătire din Berceni, evenimentul fiind marcat încă de la început de un scenariu neașteptat organizat de reprezentanții clubului, conform gsp.ro.

La sosirea în sală, reprezentanții presei au găsit scaunele orientate spre un ecran amplasat în partea opusă mesei oficiale. Laurențiu Reghecampf și Mihai Stoica s-au așezat în primul rând și au urmărit un material video dedicat mandatelor anterioare ale antrenorului pe banca echipei.

Proiecția a rulat secvențe din perioadele de succes ale tehnicianului, punând accent pe meciurile memorabile disputate împotriva celor de la Ajax Amsterdam și Chelsea Londra în Europa League. Pe parcursul vizionării, Mihai Stoica și Laurențiu Reghecampf au afișat o atmosferă relaxată, iar videoclipul s-a încheiat cu mesajul: „Bun venit acasă, Laurențiu!”.

Atmosfera s-a schimbat ulterior, în momentul în care jurnaliștii au adus în discuție eventualele promisiuni ferme făcute patronului Gigi Becali în cadrul negocierilor, referitoare la câștigarea titlului sau ocuparea primului loc după primele zece etape. Vizibil deranjat de insistențele din sală, antrenorul a evitat să confirme astfel de scenarii.

Tehnicianul a început conferința prin a exprima mulțumiri pentru modul în care a fost primit și a punctat că obiectivul imediat este redresarea echipei.

„Îmi pare foarte bine că vă văd. Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere. Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, și pentru fanii noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci.”

În continuare, Reghecampf a evidențiat necesitatea ca jucătorii să își recupereze moralul și determinarea pentru a domina partidele viitoare.

„După aceea, vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă, pentru că în perioada aceasta cel mai important pentru noi sunt punctele și jucătorii să recapete încredere, pofta de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început la sfârșit.

Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește victoria, se dorește să se câștige un trofeu sau mai multe, câte se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Nimic nu este nou. Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă, de aceea o să încercăm de astăzi să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim.”

Întrebat despre afirmațiile făcute în spațiul public de patronul clubului, antrenorul a subliniat că nu dorește să comenteze declarațiile acestuia și că misiunea sa este exclusiv pe teren.

„Nu trebuie să mă întrebați pe mine ce vă spune Gigi. Este întotdeauna adevărat. Am spus mai devreme, nu s-a schimbat nimic. În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Nu este nimic nou. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Eu nu am de făcut nimic în plus decât ceilalți care au fost înaintea mea sau decât ce am făcut aici când am fost antrenor: să câștigăm trofee.”

De asemenea, el a readus în atenție posibilitatea de a califica din nou echipa în cea mai importantă competiție intercluburi. „Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate. Nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele Champions League. Am reușit o dată, de ce să nu mai reușim încă o dată? Ceea ce vorbesc eu cu patronul echipei sau ce discutăm noi împreună eu niciodată n-am să comentez. Indiferent ce va spune dânsul, întrebați-l.”

Spre finalul conferinței, după un schimb mai tăios de replici cu un jurnalist din sală, noul tehnician a explicat presiunea la care sunt supuși fotbaliștii de la FCSB.

„Vrei să-ți răspund pe același ton cu care m-ai întrebat? Vrem să câștigăm. Multe lucruri nu putem face. Echipa este deja formată, perioada de transferuri s-a terminat. Să avem încredere în jucători, ei să înțeleagă ce ne dorim și ce își dorește această echipă în fiecare sezon. Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee. Indiferent dacă echipa aceasta a câștigat trei trofee în anul care a trecut, în următorul se dorește același lucru. Jucătorii să fie conștienți de acest lucru. Sunt avantaje materiale foarte mari comparativ cu alte echipe, dar și așteptările sunt în aceeași direcție.”