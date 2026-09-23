FCSB a anunțat rezilierea contractului cu Marius Baciu

FCSB a anunțat miercuri despărțirea de Marius Baciu, la numai patru luni de la instalarea acestuia pe banca tehnică. Plecarea vine după înfrângerea cu 0-5 în fața Universității Craiova, iar conducerea clubului a ales deja înlocuitorul: Laurențiu Reghecampf revine pentru al treilea mandat la echipa bucureșteană. Clubul a oficializat rezilierea contractului cu Marius Baciu, care pregătea echipa din 19 mai.

Odată cu antrenorul principal pleacă și doi dintre colaboratorii acestuia, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

„FCSB anunţă rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an. Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa şi colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia şi Alexandru Ioniţă. Clubul nostru le mulţumeşte tuturor pentru efortul depus în această perioadă şi le urează mult succes în continuare!”, a precizat FCSB pe Facebook.

Despărțirea vine la câteva zile după meciul pierdut categoric de FCSB în fața Universității Craiova, scor 0-5, în Superligă. La finalul partidei din 19 septembrie, Marius Baciu afirma că se gândește la plecare și că își dorește să aibă o „discuţie corectă” cu oficialii clubului înainte de luarea unei decizii.

Baciu fusese instalat pe banca FCSB pe 19 mai, astfel că mandatul său s-a încheiat după aproximativ patru luni. În perioada petrecută la conducerea echipei, tehnicianul nu a reușit să obțină rezultatele așteptate, iar eșecul cu Universitatea Craiova a fost urmat de negocierile privind încetarea colaborării.

În locul lui Marius Baciu va veni Laurențiu Reghecampf, care se pregătește pentru al treilea mandat pe banca FCSB. Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu antrenorul, după ce acesta și-a încheiat colaborarea cu Esperance Tunis.

Reghecampf a renunțat la contractul cu formația tunisiană pentru a reveni în România și urmează să profite de perioada de întrerupere a campionatului pentru meciurile echipelor naționale pentru a lucra cu jucătorii.

Potrivit lui Gigi Becali, tehnicianul i-ar fi transmis că FCSB va câștiga campionatul în actualul sezon. Patronul clubului a spus că Reghecampf crede că echipa poate ajunge pe primul loc în zece etape și se poate califica în sezonul următor în Champions League.

Laurențiu Reghecampf a mai pregătit FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-2017.

Primul său mandat a adus două titluri de campion, dar și calificări în grupele Champions League și în primăvara Europa League. După plecarea din 2017, antrenorul și-a continuat cariera în străinătate. A pregătit formațiile Al Wahda, Al Wasl și Al Ahli din Emiratele Arabe Unite.

În 2021, Reghecampf s-a întors în România și a preluat Universitatea Craiova, unde a rămas un sezon. Ulterior, a antrenat Neftchi Baku și a revenit pentru un nou mandat la formația din Bănie, însă a doua colaborare a fost mai scurtă.

Tehnicianul a mai trecut apoi pe la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.

Înaintea acordului pentru revenirea la FCSB, Reghecampf se afla sub contract cu Esperance Tunis.

Antrenorul fusese instalat din nou la formația tunisiană în această vară, dar colaborarea s-a încheiat după numai patru etape din noul sezon.

Marți, Reghecampf nu s-a mai prezentat la antrenamentul echipei, iar conducerea clubului l-a înlocuit temporar cu Joel Crahay, directorul academiei.

Odată rezolvată situația contractuală din Tunisia, tehnicianul poate începe al treilea mandat la FCSB, unde îl înlocuiește pe Marius Baciu.