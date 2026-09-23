HAI România!

Testul Georgescu, în poligonul politic experimental România

Aşa cun Ucraina a devenit un poligon de încercare „pe viu”, şi, din păcate, pe foarte mulţi morţi nevinovaţi a tot felul de arme, a tehnicilor, dar şi a tacticilor militare, România a devenit un poligon de testare şi încercare pentru experimente politice. Ceea ce s-a petrecut luni de dimineaţă la prima oră în legătură cu fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, eu nu cred că are vreo legătură cu faptul că un nou nominalizat de către preşedintele Nicuşor Dan va cădea în Parlament sau îşi va depune mandatul.

Nu a fost o menvră de tip Noam Chomsky de abatere a atenţiei de la subiect, pentru că nu mai impresionează pe nimeni jocul alba-neagra de-a guvernul. Se ştia clar că va pica şi propunerea Siegfried Mureşan, aşa că nu mai era nevoie să-şi mai bată nimeni capul că o astfel de manevră de manipulare.

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HAI România!

Testul Georgescu, în poligonul politic experimental România

Testul Georgescu, în poligonul politic experimental România

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