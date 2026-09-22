Viitorul sistemului public de pensii, declinul demografic și noua lege a economisirii și investițiilor au fost analizate într-o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, moderat de jurnalistul Radu Preda. Invitatul ediției a fost Daniel Apostol, director general al Federației Patronale a Energiei și analist economic.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă România va mai putea susține actualul sistem public de pensii peste 10 sau 20 de ani, în condițiile în care numărul persoanelor care contribuie scade, iar presiunea exercitată de îmbătrânirea populației crește.

Radu Preda a adus în discuție reducerea populației active și migrația forței de muncă, două fenomene care pot pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de pensii.

Daniel Apostol a descris problema demografică drept una dintre cele mai importante amenințări cu care se confruntă România.

„Asta, eu consider că este una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare amenințare la nivel național, dincolo de contextul geopolitic, geoeconomic, în care ne regăsim plini de riscuri, de alte tipuri de amenințări”, a spus Daniel Apostol.

Analistul economic a atras atenția asupra efectului combinat al sporului natural negativ și al plecării românilor în străinătate.

În opinia sa, problema se răsfrânge asupra întregii economii, deoarece România riscă să aibă tot mai puțini oameni care să contribuie la funcționarea acesteia și la finanțarea serviciilor publice.

Moderatorul a arătat că presiunea asupra sistemului va deveni și mai mare odată cu pensionarea generațiilor numeroase născute după adoptarea Decretului 770 din 1966.

„În anul acesta, în 2026, când încă prima generație de decreței, din care fac și o parte, ajunge la vârsta de pensionare de abia peste șapte ani, mă rog, s-au pensionat cei din sistemele speciale, dar ăia nu sunt așa mulți, deci avem opt pensionari la zece salariați, medie națională”, a spus Radu Preda.

Daniel Apostol a ridicat problema surselor din care vor putea fi acoperite viitoarele cheltuieli.

„Da, cine o să suporte costul acestui dezechilibru demografic? E o întrebare fără răspuns. De unde o să găsim banii ca să ne ținem pe noi în pensie?”, a întrebat Daniel Apostol.

În timpul discuției despre sustenabilitatea finanțelor publice, Daniel Apostol a folosit o comparație pentru a descrie riscurile pe termen lung.

„Statul se îndreaptă cu mare viteză, fără sistem de frânare, spre un zid. Statul român, răpăreț și de multe ori inutil, se îndreaptă cu o mare viteză spre un zid”, a spus Daniel Apostol.

Analistul a continuat în aceeași notă, afirmând că efectele unui eventual dezechilibru major vor fi resimțite de populație.

„Eu văd statul în metafora asta pe care am zis-o ca fiind mașina care se îndreaptă cu o mare viteză spre zid, iar noi suntem pasagerii captivi în această mașină”, a explicat Daniel Apostol.

Daniel Apostol a susținut că resursele aflate la dispoziția statului provin, în ultimă instanță, de la contribuabili și de la activitatea economică.

„Nu există bani publici, există bani produși de cetățenii, firmele, corporațiile din această țară”, a afirmat Daniel Apostol.

O parte importantă a discuției a vizat educația și legătura acesteia cu dezvoltarea economică. Daniel Apostol a susținut că un nivel ridicat de educație este esențial pentru creșterea unei economii.

„Nici o țară dezvoltată economii nu este altfel decât o țară al cărei sistem de educație este înaintat. Este calitativ superior”, a spus Daniel Apostol.

El a revenit ulterior asupra afirmațiilor sale pentru a explica sensul acestora.

„Nu susțin că românii sunt proști. Susțin că nu sunt educați cum trebuie”, a explicat Daniel Apostol.

Radu Preda a completat că problema nu ține doar de accesul la informație, ci și de capacitatea de analiză.

„Și aici nu e vorba de nivelul de cunoștințe, că acum cunoștințele sunt la un clic distanță, ci gândirea critică și modul în care le înțelegi și cum le folosești”, a spus Radu Preda.

Un alt subiect abordat a fost legea economisirii și investițiilor, adoptată de Parlament și prezentată în podcast drept un instrument prin care oamenii își pot construi propriile economii pe termen lung.

„Eu salut adoptarea de către Parlamentul acestui act legislativ”, a spus Daniel Apostol.

El a subliniat caracterul voluntar al mecanismului și posibilitatea ca fiecare persoană să decidă dacă dorește să îl folosească.

„Când, de fapt, asta este o lege care mă ghidează către ceva. Mă poate ghida spre prosperitate, îmi dă un instrument, dar nu mă obligă. Îmi dă o opțiune”, a explicat Daniel Apostol.

Analistul economic a atras însă atenția că accesul la instrumente de investiții nu este suficient dacă oamenii nu înțeleg riscurile și mecanismele acestora.

„Este, când un astfel de instrument pică pe mâna unui om lipsit de educație financiară, de înțelegere a mecanismelor, s-ar putea să conducă spre o pierdere și spre o mare dezamăgire și un scandal”, a spus Daniel Apostol.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să explice populației modul în care funcționează noul mecanism.

„Cred că statul, dacă tot a fost o inițiativa statului, pentru că este o lege dată în Parlament, ar trebui să vină Cu o mare campanie de conștientizare”, a afirmat Daniel Apostol.

Daniel Apostol a indicat și o altă problemă: încrederea că regulile stabilite astăzi vor fi păstrate timp de mai multe decenii.

„O lege făcută astăzi de niște oameni care promite ceva în viitor, îndepărtat, nu avea nicio garanție că alți oameni care vor veni să își vor asuma respectarea promisiunii de acum 20 de ani. Nu avem încrederea asta în stat, pentru că statul ne-a dezamăgit de prea multe ori până acum”, a spus Daniel Apostol.