Femeile din România ajung treptat la o vârstă mai mare pentru pensie, potrivit calendarului prevăzut de Legea nr. 360/2023. Eșalonarea continuă până în ianuarie 2035, când vârsta standard va ajunge la 65 de ani, iar data la care poate fi solicitată pensia diferă în funcție de luna și anul nașterii, precum și de stagiul de cotizare realizat.

În prima parte a anului 2026, vârsta standard a fost de 62 de ani și 6 luni, după care pragul începe să crească progresiv. Schimbările nu privesc doar vârsta necesară pentru pensie. Și stagiul complet de cotizare contributiv crește treptat, până când va ajunge la 35 de ani pentru toate generațiile vizate de calendar.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar cel complet va ajunge la 35 de ani. Pentru femei, atât vârsta standard, cât și stagiul complet sunt stabilite în raport cu luna și anul nașterii, conform Anexei nr. 5 la Legea pensiilor.

După încheierea perioadei de eșalonare, legislația permite ajustarea vârstei standard pentru pensie și a stagiilor de cotizare în funcție de evoluția speranței de viață din România. Eventualele revizuiri pot fi făcute la intervale de trei ani. Dacă speranța de viață înregistrează o evoluție pozitivă, autoritățile pot modifica stagiul minim contributiv, stagiul complet și vârsta de pensionare cu jumătate din perioada cu care a crescut speranța de viață, prin modificarea legislației.

În situația în care speranța de viață scade, vârsta standard și stagiile de cotizare nu vor fi majorate.

Calendarul pentru pensie continuă în toamna anului 2026 cu femeile născute la începutul anului 1964. În septembrie 2026 îndeplinesc condițiile standard femeile născute în februarie 1964. Vârsta acestora este de 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 33 de ani și 6 luni.

În octombrie 2026 urmează femeile născute în martie 1964.

O lună mai târziu, în noiembrie, pot ajunge la pensie cele născute în aprilie 1964. Pentru aceste generații, vârsta standard rămâne de 62 de ani și 7 luni, în timp ce stagiul complet ajunge la 33 de ani și 7 luni.

Pentru decembrie 2026, calendarul nu prevede o nouă categorie.

În 2027 continuă creșterea atât a vârstei standard, cât și a stagiului complet necesar. Femeile născute în mai 1964 pot solicita pensie pentru limită de vârstă începând din ianuarie 2027, când ajung la 62 de ani și 8 luni. Stagiul complet este de 33 de ani și 8 luni, iar stagiul minim rămâne de 15 ani.

În februarie 2027 urmează femeile născute în iunie 1964, pentru care se aplică aceleași condiții. În martie 2027 ajung la pensie femeile născute în iulie 1964, iar în aprilie cele născute în august 1964. În aceste cazuri, stagiul complet urcă la 33 de ani și 9 luni. În mai 2027, femeile născute în septembrie 1964 pot solicita pensia dacă au realizat un stagiu complet de 33 de ani și 10 luni.

Din iulie 2027 intră în calendar femeile născute în octombrie 1964. Vârsta standard ajunge la 62 de ani și 9 luni, iar stagiul complet este de 33 de ani și 10 luni. În august 2027 urmează cele născute în noiembrie 1964, iar în septembrie femeile din decembrie 1964. Pentru acestea, vârsta standard este de 62 de ani și 9 luni, cu un stagiu complet de 33 de ani și 11 luni. În octombrie 2027 pot solicita pensie femeile născute în ianuarie 1965, care trebuie să aibă un stagiu complet de 34 de ani.

În noiembrie intră în calendar cele născute în februarie 1965, tot cu un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.

Vârsta standard se menține la 62 de ani și 10 luni pe parcursul etapelor prevăzute pentru acest an, însă stagiul complet de cotizare continuă să crească. În ianuarie 2028 pot solicita pensie femeile născute în martie 1965. Acestea au nevoie de un stagiu complet de 34 de ani și o lună. În februarie urmează cele născute în aprilie 1965, în aceleași condiții privind stagiul.

Din martie 2028, femeile născute în mai 1965 trebuie să aibă un stagiu complet de 34 de ani și două luni. Aceeași condiție este valabilă pentru cele născute în iunie 1965, care intră în calendar în aprilie. În mai 2028 pot solicita pensie femeile născute în iulie 1965, dacă au acumulat un stagiu complet de 34 de ani și 3 luni. În iunie urmează femeile născute în august 1965, cu aceeași perioadă de cotizare. Din iulie, stagiul complet crește la 34 de ani și 4 luni pentru femeile născute în septembrie 1965.

Cele născute în octombrie 1965 pot solicita pensia începând din august 2028, în aceleași condiții de cotizare. În septembrie 2028 urmează femeile născute în noiembrie 1965. Pentru acestea este necesar un stagiu complet de 34 de ani și 5 luni.

În octombrie pot ieși la pensie femeile născute în decembrie 1965, tot la vârsta standard de 62 de ani și 10 luni și cu un stagiu complet de 34 de ani și 5 luni. În noiembrie 2028 intră în calendar femeile născute în ianuarie 1966. Stagiul complet crește în cazul lor la 34 de ani și 6 luni.

De la începutul anului 2029, calendarul continuă cu femeile născute în 1966. În ianuarie pot îndeplini condițiile femeile născute în februarie 1966. Vârsta standard este de 62 de ani și 11 luni, iar stagiul complet ajunge la 34 de ani și 6 luni. În februarie urmează cele născute în martie 1966.

În martie 2029 intră în calendar femeile născute în aprilie 1966, pentru care stagiul complet crește la 34 de ani și 7 luni.

În aprilie pot solicita pensie femeile născute în mai 1966, iar în mai cele născute în iunie. Stagiul complet ajunge în aceste cazuri la 34 de ani și 8 luni. În iunie și iulie 2029 vin la rând femeile născute în iulie, respectiv august 1966. Acestea au nevoie de 34 de ani și 9 luni de cotizare completă.

Calendarul continuă în august cu femeile născute în septembrie 1966, iar în septembrie cu cele născute în octombrie 1966. Stagiul complet crește progresiv, ajungând la 34 de ani și 10 luni. În octombrie 2029 pot cere pensie femeile născute în noiembrie 1966, cu un stagiu complet de 34 de ani și 11 luni. În noiembrie urmează femeile născute în decembrie 1966. Și acestea trebuie să aibă 34 de ani și 11 luni de cotizare completă, iar vârsta standard este de 62 de ani și 11 luni.

Iar stagiul complet de cotizare atinge 35 de ani. În ianuarie 2030 intră în calendar femeile născute în ianuarie 1967. Acestea pot solicita pensie la 63 de ani, cu un stagiu complet de 35 de ani. În februarie urmează femeile născute în februarie 1967, în aceleași condiții.

În aprilie 2030 se pot pensiona femeile născute în martie 1967, iar în mai urmează generația din aprilie 1967. Pentru acestea, vârsta standard ajunge la 63 de ani și o lună.

În iulie 2030 intră în calendar femeile născute în mai 1967, iar în august cele născute în iunie 1967. Vârsta standard este de 63 de ani și două luni, în timp ce stagiul complet rămâne la 35 de ani. Până în noiembrie 2030, calendarul ajunge la femeile născute în august 1967, pentru care vârsta standard este de 63 de ani și 3 luni.

Pentru lunile martie, iunie, septembrie și decembrie 2030, calendarul nu stabilește noi categorii.

În anul 2031 intră în calendar femeile născute între septembrie 1967 și aprilie 1968. În ianuarie 2031 pot îndeplini condițiile pentru pensie femeile născute în septembrie 1967. În februarie urmează cele născute în octombrie 1967. Vârsta standard este de 63 de ani și 4 luni, iar stagiul complet rămâne de 35 de ani.

Femeile născute în noiembrie 1967 intră în calendar în aprilie 2031. În mai urmează cele născute în decembrie 1967. În aceste situații, vârsta standard ajunge la 63 de ani și 5 luni. În iulie 2031 pot solicita pensie femeile născute în ianuarie 1968, iar în august cele născute în februarie 1968. Vârsta crește la 63 de ani și 6 luni.

În octombrie urmează femeile născute în martie 1968, pentru care pragul ajunge la 63 de ani și 7 luni. În noiembrie intră în calendar femeile născute în aprilie 1968, în aceleași condiții de vârstă.

În ianuarie 2032, femeile născute în mai 1968 ajung la vârsta standard de 63 de ani și 8 luni. În februarie urmează cele născute în iunie 1968, pentru care se aplică aceeași vârstă. Stagiul complet rămâne de 35 de ani.

În aprilie 2032 intră în calendar femeile născute în iulie 1968, iar în mai cele născute în august. Vârsta standard crește în aceste situații la 63 de ani și 9 luni. În iulie pot solicita pensie femeile născute în septembrie 1968, iar în august cele născute în octombrie 1968. Pragul ajunge la 63 de ani și 10 luni.

În octombrie 2032 vin la rând femeile născute în noiembrie 1968, iar în noiembrie cele născute în decembrie 1968.

Vârsta standard este pentru aceste generații de 63 de ani și 11 luni. Stagiul complet este de 35 de ani, iar cel minim de 15 ani.

Pragul de 64 de ani este atins în 2033. Femeile născute în ianuarie 1969 ajung la vârsta standard pentru pensie în ianuarie 2033. Pentru cele născute în februarie 1969, pensionarea este prevăzută pentru martie 2033. Vârsta standard ajunge la 64 de ani și o lună, iar stagiul complet este de 35 de ani.

În mai 2033 urmează femeile născute în martie 1969, care ajung la o vârstă standard de 64 de ani și două luni. În iulie pot solicita pensia femeile născute în aprilie 1969, la 64 de ani și 3 luni.

Femeile născute în mai 1969 intră în calendar în septembrie 2033, când ajung la 64 de ani și 4 luni. În noiembrie 2033 urmează cele născute în iunie 1969, pentru care vârsta standard este de 64 de ani și 5 luni.

Creșterea continuă în 2034, când calendarul ajunge la femeile născute în a doua jumătate a anului 1969. În ianuarie 2034 pot solicita pensie femeile născute în iulie 1969, după ce ajung la vârsta standard de 64 de ani și 6 luni.

Cele născute în august 1969 intră în calendar în martie 2034, la vârsta de 64 de ani și 7 luni. În mai 2034 urmează femeile născute în septembrie 1969. Vârsta standard este în cazul lor de 64 de ani și 8 luni. Pentru femeile născute în octombrie 1969, momentul prevăzut este iulie 2034, când ajung la 64 de ani și 9 luni.

În septembrie 2034 pot solicita pensie cele născute în noiembrie 1969, la vârsta de 64 de ani și 10 luni.

Ultimele din această etapă sunt femeile născute în decembrie 1969. Acestea ajung la pensie în noiembrie 2034, la vârsta standard de 64 de ani și 11 luni. Pe parcursul acestei perioade, stagiul complet rămâne de 35 de ani, iar stagiul minim de 15 ani.

Femeile născute în ianuarie 1970 vor fi primele care ating vârsta standard de pensionare de 65 de ani, aceeași prevăzută de lege pentru bărbați. În această etapă, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, în timp ce stagiul minim este de 15 ani.

Legea nr. 360/2023 permite ca, după finalizarea calendarului, vârsta standard pentru pensie și stagiile de cotizare să fie ajustate ulterior în funcție de evoluția speranței de viață.

Data concretă la care o persoană poate solicita pensia depinde de luna și anul nașterii și de stagiul contributiv realizat. În situațiile în care perioadele de cotizare nu sunt complete sau există neclarități privind anii recunoscuți, contribuabilii pot solicita informații de la casa teritorială de pensii.