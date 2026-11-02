Guvernul României își exprimă susținerea pentru un pachet de măsuri sociale și economice menite să răspundă cerințelor populației și partenerilor sociali. În urma primei întâlniri dintre șeful Executivului, Luca Niculescu, și liderii confederațiilor sindicale, desfășurată la Palatul Victoria, au fost stabilite principalele direcții de acțiune: susținerea indexării pensiilor, reducerea birocrației și consultarea sindicatelor în definirea poziției naționale pentru viitorul cadru financiar european.

Discuțiile s-au desfășurat într-un context economic complex, marcat de constrângeri bugetare și de solicitări privind creșterea salariului minim și apărarea puterii de cumpărare.

Consultările de la sediul Guvernului au reunit o delegație extinsă a Executivului și reprezentanții principalelor confederații sindicale din țară. La masa discuțiilor au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Învățământului Preuniversitar, Sorin Ionescu, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

Reprezentanții salariaților au adus în atenție dificultățile majore din mediul de muncă, în timp ce reprezentantul Finanțelor a detaliat tabloul fiscal-bugetar actual și opțiunile de finanțare luate în calcul pentru încheierea anului curent.

Punctul central al anunțului guvernamental îl constituie deschiderea privind indexarea pensiilor, măsură inclusă în agenda de guvernare pentru anul 2027.

„Premierul Niculescu a transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul cu reprezentanții confederațiilor sindicale, confirmând sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății: indexarea pensiilor, debirocratizare și includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale față de următorul ciclu de finanțare europeană”, se arată în comunicatul Guvernului.

Cu toate că angajamentul de principiu a fost asumat, reprezentanții Executivului nu au oferit detalii despre procentul de majorare a pensiilor și nici despre un calendar exact de implementare.

Indexarea pensiilor rămâne un angajament important al noului cabinet, în condițiile în care în ultimii doi ani majorările prevăzute de lege nu s-au aplicat. Reluarea procedurii din anul 2027 depinde însă direct de încadrarea în țintele de deficit și de resursele financiare disponibile. În timp ce la nivelul Ministerului Muncii s-a avansat un cost estimat de aproximativ 9,5-9,6 miliarde de lei pentru aplicarea formulei legale, Ministerul Finanțelor subliniază că orice creștere trebuie strict corelată cu posibilitățile reale ale bugetului de stat.