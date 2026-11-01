Premierul Luca Niculescu nu va fi prezent luni, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea „Ora prim-ministrului”, unde fusese invitat de AUR pentru a prezenta situația execuției bugetare și nivelul deficitului. Șeful Guvernului a motivat spunând că la ora respectivă are programate consultări cu reprezentanții sindicatelor.

Luca Niculescu nu va participa luni, 2 noiembrie, la dezbaterea solicitată de grupul parlamentar AUR în cadrul sesiunii „Ora prim-ministrului”. Formațiunea ceruse săptămâna trecută prezența premierului în fața deputaților pentru a oferi explicații privind situația financiară a țării.

Solicitarea AUR a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților, însă participarea premierului urma să fie confirmată de Guvern. Dezbaterea era programată pentru luni, de la ora 16:00.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a precizat că au fost făcute toate demersurile necesare pentru informarea Parlamentului cu privire la situație.

Reprezentanții AUR au solicitat ca șeful Guvernului să prezinte în plen date privind execuția bugetară, datoriile și plățile restante ale statului, precum și nivelul real al deficitului bugetar.

Formațiunea a cerut clarificări cu privire la situația finanțelor publice, în cadrul unei dezbateri dedicate activității prim-ministrului.

Potrivit agendei oficiale, premierul are luni mai multe întâlniri programate. La ora 9:00, Luca Niculescu va participa la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în proiectul SAFE „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”.

Ulterior, la ora 16:00, când era programată prezența sa în plenul Camerei Deputaților, premierul va avea consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale.

Astfel, șeful Executivului nu va răspunde în cadrul dezbaterii parlamentare solicitării formulate de AUR privind situația bugetară, iar discuțiile cu sindicatele se vor desfășura la aceeași oră la care fusese programată „Ora prim-ministrului”.