Propunerea legislativă care vizează reducerea numărului de parlamentari a ajuns la forma finală, potrivit declarațiilor făcute de președintele PNL, Ilie Bolojan. Inițiativa este susținută în comun de liberali și de reprezentanții USR, urmând ca grupurile parlamentare ale celor două formațiuni politice să o prezinte oficial în spațiul public.

Aflat vineri seară la Sibiu, liderul Partidului Național Liberal a confirmat că proiectul de lege este pregătit și a subliniat rolul echipelor din cele două partide care au lucrat la redactarea documentului. Ilie Bolojan consideră că este firesc ca anunțul oficial să le aparțină celor care au elaborat efectiv inițiativa legislativă.

”Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susţin această propunere. Se lucrează la această propunere, practic este definitivată de către grupurile USR şi PNL şi mi se pare de bun-simţ să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

Deși a confirmat finalizarea textului legislativ, președintele PNL a evitat să ofere cifre concrete cu privire la numărul exact de mandate pe care proiectul îl propune spre eliminare. De asemenea, liderul liberal nu a precizat care este strategia prin care PNL și USR intenționează să obțină majoritatea necesară în Parlament pentru adoptarea acestei măsuri. Potrivit lui Ilie Bolojan, toate aceste informații tehnice și politice vor fi comunicate ”în perioada imediat următoare”.

În cadrul intervenției sale, Ilie Bolojan a oferit și o explicație pentru momentul ales pentru lansarea acestei inițiative. Acesta a arătat că demersul nu a putut fi concretizat anterior, în perioada în care Partidul Național Liberal făcea parte din coaliția de guvernare, deoarece la nivelul respectiv nu s-a putut ajunge la un consens între toate formațiunile politice implicate.