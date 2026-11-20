Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, revine pe Amazon Prime Video cu un serial documentar în două episoade, disponibil de vineri, 20 noiembrie. Producția include imagini și conversații private prezentate în premieră și continuă documentarul „Melania”, lansat în ianuarie. Noul proiect apare după investițiile de aproximativ 75 de milioane de dolari raportate pentru filmul inițial și promovarea acestuia, relatează APNews.

Serialul „Melania: The Series” este disponibil pe platforma Amazon Prime Video și cuprinde două episoade dedicate vieții Melaniei Trump. Producția vine în completarea filmului documentar lansat la începutul anului și prezintă materiale care nu au fost incluse în versiunea cinematografică.

Într-un interviu acordat vineri postului Fox News, prima-doamnă a explicat că noul format se deosebește de documentarul precedent prin includerea mai multor discuții personale.

„Sunt mai multe conversaţii private, e foarte diferit faţă de film. Încurajez pe toată lumea să vadă filmul mai întâi”, a declarat Melania Trump.

Aceasta a descris noua producție drept un proiect „foarte interesant”.

Producția Amazon este împărțită în două episoade, intitulate „Family & Trust” și „Pride & Honor”. Primul episod urmărește aspecte legate de familie și încredere, în contextul revenirii Melaniei Trump în rolul de primă-doamnă a Statelor Unite.

Cel de-al doilea se concentrează asupra responsabilităților și activităților sale publice după întoarcerea la Casa Albă. Potrivit declarațiilor făcute de Melania Trump, serialul conține filmări care nu au fost prezentate anterior publicului.

Cele două episoade au fost lansate vineri, 20 noiembrie, pe platforma Prime Video.

Noul serial apare după lansarea filmului documentar „Melania”, care a avut premiera în cinematografe în ianuarie 2026. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Amazon ar fi alocat aproximativ 75 de milioane de dolari pentru achiziționarea drepturilor și promovarea documentarului.

Din această sumă, aproximativ 40 de milioane de dolari ar fi reprezentat costul drepturilor asupra producției, iar alte 35 de milioane de dolari ar fi fost destinate campaniei de marketing.

Filmul a obținut încasări de aproximativ 17 milioane de dolari la box office, potrivit datelor citate de presa internațională.

Colaborarea dintre Amazon și Melania Trump a atras critici din partea unor reprezentanți ai Partidului Democrat.

Aceștia au acuzat compania că ar fi finanțat documentarul pentru a-și îmbunătăți relațiile cu administrația condusă de Donald Trump.

Amazon a respins acuzațiile privind presupusele motivații politice ale investiției.

În ciuda controverselor, colaborarea a continuat prin realizarea serialului documentar în două părți, lansat pe Prime Video la 20 noiembrie.