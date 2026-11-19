Apropierea lui Donald Trump de Vladimir Putin și Xi Jinping ar avea în primul rând o miză economică, consideră Dan Andronic. În podcastul „Contrapunct”, acesta a susținut că președintele american încearcă să rezolve problemele economice interne și că obiectivele Washingtonului trebuie privite prin prisma interesului direct al Statelor Unite.

Discuția a pornit de la relația dintre cei trei lideri și de la schimbările pe care întâlnirile lor le-ar putea produce în echilibrul global. Dan Andronic a spus că, în opinia sa, Trump privește în primul rând spre economie atunci când își construiește strategia externă.

„Campania asta de persuasiune a lui Donald Trump, în primul rând față de Putin și după aceea față de Xi, are în primul rând o motivație economică”, a declarat Dan Andronic.

Dan Andronic a legat strategia lui Trump de problemele economice din Statele Unite și de costurile suportate de populație. În acest context, el a dat exemplul creșterii costurilor de transport și al efectelor pe care acestea le pot avea asupra prețurilor alimentelor.

„Trump încearcă să rezolve, în următorii, va încerca să rezolve în următorii doi ani, exact partea care scârție puternic la ora actuală. Economia”, a afirmat Andronic.

Acesta consideră că liderul american ar putea accepta inclusiv compromisuri în politica externă dacă ele contribuie la atingerea obiectivelor sale economice.

„Și dacă asta înseamnă să facă concesii în Ucraina ca să obțină o pace în Iran, o va face”, a spus Dan Andronic.

Andronic a spus că strategia lui Donald Trump trebuie privită prin prisma mesajului politic pe care acesta l-a promovat constant în Statele Unite.

„Pentru că el a spus din start că singurul lui interes este America. Make America great again. El n-a spus make world great again sau Europe sau orice altceva”, a afirmat acesta. Potrivit lui Dan Andronic, Trump are înainte de toate un angajament față de electoratul american. „El are un angajament față de americani”, a spus acesta.

În aceeași discuție, Andronic a susținut că Trump, Xi și Putin urmăresc fiecare să lase în urmă o realizare care să îi fixeze în istorie. În cazul lui Trump, aceasta ar putea fi rezolvarea problemelor economice, în timp ce pentru Xi ar conta consacrarea Chinei drept una dintre marile puteri globale.

„Trump să spună «am rezolvat problema economică» și Xi să vină să spună: «Da, într-adevăr, China a devenit o mare putere»”, a afirmat Dan Andronic.

Bogdan Comaroni a vorbit la rândul său despre ascensiunea economică și tehnologică a Chinei. Acesta a susținut că Beijingul dispune de instrumente economice care îi permit să exercite o influență tot mai mare asupra Statelor Unite și asupra economiei globale.

Comaroni a pus accentul inclusiv pe tehnologie, materii prime și capacitatea Chinei de a interveni în marile fluxuri economice.

„China nu mai, adică repet, și din punct de vedere tehnologic a devenit o foarte mare putere”, a spus acesta.

În această logică, prezența lui Xi Jinping la aceeași masă cu Donald Trump și Vladimir Putin ar marca, potrivit participanților la podcast, recunoașterea unei noi poziții a Chinei în raporturile globale.