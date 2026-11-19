Federația Română de Fotbal (FRF) a început să ia în calcul numele viitorului selecționer al echipei naționale. Prima opțiune analizată este readucerea lui Edward Iordănescu, însă acest scenariu devine actual doar dacă Gică Hagi decide să demisioneze înainte de expirarea contractului său, scadent în 2028, conform gsp.ro.

După înfrângerea suferită la Zenica, scor 1-2 în fața Bosniei-Herțegovina, reprezentativa României traversează unul dintre cei mai slabi ani din istorie, cu doar 7 puncte acumulate din maximum 30 posibile în cele 10 meciuri jucate pe parcursul anului 2026.

Bilanțul indică un procentaj de numai 23,3% din punctele puse în joc. Naționala a obținut doar două victorii, în amicalul cu Țara Galilor și în duelul cu Polonia din Liga Națiunilor, ambele încheiate cu 2-1, la care se adaugă un rezultat de egalitate în primul joc de verificare din „era Hagi”, 1-1 în Georgia, și nu mai puțin de șapte înfrângeri.

Anul a început prost, cu un eșec în fața Turciei, avându-l pe Mircea Lucescu pe bancă în prima fază a barajului pentru Campionatul Mondial din acest an, și s-a încheiat în aceeași notă dezamăgitoare, prin înfrângerea cu bosniacii, sub comanda lui Gică Hagi. Parcursul slab din Liga Națiunilor, unde România a încheiat grupa pe ultimul loc și va evolua la primăvară într-un baraj pentru menținerea în Liga B, a trimis echipa în urna a treia valorică înaintea tragerii la sorți pentru preliminariile Euro 2028.

Seria rezultatelor negative a coborât echipa națională pe locul 58 în ierarhia FIFA, cel mai slab din istoria recentă, ușor peste Burkina Faso, dar sub selecționate precum Mali sau Panama. La finalul campaniei, România a fost devansată chiar și de Bosnia-Herțegovina, ajunsă pe locul 57, deși pornea cu nouă poziții sub noi la începutul competiției.

Chiar și în acest context, surse din cadrul federației afirmă că președintele Răzvan Burleanu nu intenționează să îl demită pe Gică Hagi, nici măcar în eventualitatea unui eșec la barajul din Liga Națiunilor programat în martie.

„Respectul față de ceea ce înseamnă Hagi în fotbalul nostru este prea mare și nimeni nu i-ar putea cere să plece. Plus că a venit și și-a asumat preluarea echipei într-un moment dificil al naționalei. Singura variantă ar fi ca Gică să renunțe, dacă va considera că nu poate duce România acolo unde iși dorește. A tot spus-o și Gică de mai multe ori.”

În rândul multor observatori a existat convingerea că tehnicianul ar fi putut lua decizia retragerii imediat după seria de eșecuri consecutive.

„Mulți credeau că Hagi ar fi putut decide să plece chiar după acele înfrângeri consecutive. Și era pregătită o mai veche variantă, readucerea lui Edward Iordănescu, cu care avuseseră loc discuții chiar și înaintea barajului cu Turcia, când Mircea Lucescu începuse să aibă probleme de sănătate”, au precizat aceleași surse federale.

Aceleași voci din interiorul FRF au detaliat și condițiile avute în vedere pentru o eventuală revenire a fostului selecționer.

„Pentru acest scenariu, în care Hagi ar renunța, prin federație să vorbește că Răzvan Burleanu ar fi fost dispus să pregătească o ofertă care să includă rezolvarea tuturor disensiunilor legate de staff si de condițiile de pregătirecare au dus de despărțirea de Edi Iordănescu (48 ani) în 2024.”

Liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia din octombrie 2025, Edi Iordănescu este dorit de mai multe cluburi din fotbalul european și pare dispus să revină curând pe banca tehnică, însă numele său rămâne pe lista FRF pentru o eventuală succesiune la echipa națională.