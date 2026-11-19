Doi muncitori, în vârstă de 41 și 59 de ani, au ajuns joi, 19 noiembrie, la spital, după un accident de muncă produs în incinta Termocentralei Rovinari, din județul Gorj. Bărbații au fost loviți de o conductă desprinsă în timpul unor lucrări de întreținere. Unul dintre ei a suferit răni grave și a fost transferat la o unitate medicală din Cluj-Napoca.

Incidentul s-a produs la Stația de Pretratare a Apei – Etapa a II-a Extindere, din cadrul Secției Chimice a Sucursalei Electrocentrale Rovinari. În momentul accidentului, cei doi bărbați efectuau lucrări la o vană, iar o conductă s-a desprins și i-a lovit. Unul dintre muncitorii implicați este angajat al societății Minprest Serv Rovinari S.A.

Complexul Energetic Oltenia a transmis joi un comunicat în care a prezentat împrejurările în care cei doi muncitori au fost răniți. Potrivit informațiilor comunicate de companie, accidentul s-a produs în timpul desfășurării unor activități la instalațiile stației de pretratare a apei.

„Evenimentul s-a produs la Staţia de Pretratare a Apei - Etapa a II-a Extindere, din cadrul Secţiei Chimice, în timpul executării unor lucrări la o vană. În timpul desfăşurării activităţii, o conductă s-a desprins lovind doi lucrători, unul dintre aceştia fiind salariat al Societăţii Minprest Serv Rovinari S.A", se arată într-un comunicat al Complexului Energetic Oltenia.

Imediat după producerea accidentului, persoanelor rănite li s-a acordat primul ajutor la fața locului.

Ulterior, cei doi muncitori au fost preluați de ambulanță și transportați la Spitalul Orășenesc Rovinari. De acolo, medicii au decis transferul lor la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au oferit informații despre starea celor doi bărbați după evaluarea medicală.

Muncitorul în vârstă de 41 de ani a ajuns la spital în stare stabilă, în timp ce colegul său, de 59 de ani, a fost adus în stare gravă.

Ambii au suferit traumatisme multiple și au fost supuși unor investigații medicale. În urma evaluărilor, pacientul mai tânăr a rămas internat în Secția Ortopedie, iar cel de 59 de ani a fost transferat la un spital din Cluj-Napoca.

„Victimele accidentului de muncă de la Rovinari (CEO) au fost aduse la unitatea de primiri urgenţe. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 41 de ani, adus în stare stabilă şi un bărbat în vârstă de 59 de ani, în stare gravă. Ambii au multiple traumatisme. Au fost investigaţi, iar în urma acestor investigaţii, pacientul de 41 de ani a fost internat în Secţia Ortopedie, iar cel de 59 de ani a fost transferat la un spital din Cluj Napoca", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean din Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat constituirea unei comisii care va cerceta accidentul produs la Termocentrala Rovinari.

Comisia urmează să stabilească împrejurările în care conducta s-a desprins în timpul lucrărilor și cauzele care au dus la rănirea celor doi muncitori.

Cercetarea va viza evenimentul petrecut în cadrul Secției Chimice, la instalația unde erau executate lucrările asupra vanei. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor.