Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz destinat transportului elevilor s-a produs marți, pe DN 6 București–Alexandria, în apropierea localității Gorneni, din județul Giurgiu, potrivit primelor informații transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

În microbuz se aflau 12 copii și un însoțitor. Vehiculul care transporta elevi a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

În urma accidentului, doi dintre elevi și adultul care îi însoțea au suferit răni ușoare. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 6 București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu, un microbuz de transport elevi, în care se aflau 12 copii și un însoțitor, a părăsit suprafața de rulare și s-a răsturnat în afara carosabilului”, a anunțat instituția marți.

Din datele comunicate până în acest moment, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: doi elevi și însoțitorul acestora. Rănile suferite au fost încadrate drept ușoare, iar intervenția medicală a avut loc la locul producerii accidentului.

În urma evenimentului, circulația rutieră pe DN 6, pe tronsonul București–Alexandria, a fost afectată. Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, în zona accidentului, ceea ce poate duce la întârzieri pentru șoferii care tranzitează sectorul de drum din apropierea localității Gorneni.

Centrul Infotrafic a transmis informațiile privind producerea accidentului și restricțiile de circulație, fără să ofere, în comunicarea citată, detalii despre împrejurările în care microbuzul a părăsit carosabilul.

Cauza producerii accidentului și condițiile exacte în care s-a răsturnat vehiculul nu au fost precizate în primele informații.

De asemenea, nu au fost comunicate date suplimentare despre vârsta elevilor, unitatea de învățământ de care aparțin sau destinația deplasării.

Șoferii care circulă pe DN 6, în zona Gorneni, sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile temporare și să circule cu prudență, în condițiile în care traficul este dirijat alternativ pe un singur sens.