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Accident de microbuz școlar. În mașină erau 14 copii

Accident de microbuz școlar. În mașină erau 14 copiimicrobuz scolar. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un microbuz școlar în care se aflau 14 copii a fost implicat, vineri, într-un accident rutier produs pe drumul național 24C, în comuna Popricani, județul Iași, potrivit polițiștilor.

Microbuz școlar lovit de o mașină

Un autoturism a lovit din spate microbuzul, iar în urma impactului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: șoferul mașinii și un elev în vârstă de 14 ani, care a suferit un atac de panică.

Potrivit primelor informații de la fața locului, accidentul s-a produs după ce autoturismul a intrat în coliziune cu partea din spate a microbuzului școlar. La bordul acestuia se aflau 14 copii.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, printre care o ambulanță de terapie intensivă mobilă, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași și o autospecială destinată prevenirii și stingerii incendiilor.

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Două persoane au avut nevoie de ajutor

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au precizat că, în urma evaluării medicale, două persoane au necesitat asistență de specialitate.

„În urma evaluării medicale, două persoane au necesitat asistență medicală: conducătorul autoturismului implicat în accident și un minor în vârstă de 14 ani, pasager în microbuzul școlar, care a prezentat un atac de panică”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Autobuz transport elevi

Autobuz transport elevi. Sursă foto: Captură video Youtube

Potrivit acestora, ambele persoane erau conștiente și cooperante în momentul evaluării. Ele au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare și pentru a primi îngrijirile necesare.

Un elev din microbuz a avut nevoie de îngrijiri medicale

În cazul elevului, intervenția medicală a fost necesară după ce acesta a prezentat simptomele unui atac de panică în urma accidentului. Informațiile comunicate de autorități nu indică alte persoane care să fi avut nevoie de asistență medicală.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea și să determine cum a ajuns autoturismul să lovească din spate microbuzul școlar.

Deocamdată, cauzele accidentului nu au fost stabilite oficial. Ancheta va clarifica circumstanțele producerii evenimentului rutier de pe DN 24C, în comuna Popricani.

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