Beat la volanul autobuzului școlar, supraîncărcat

Un șofer de microbuz școlar din Timiș a rămas fără permis pentru 90 de zile și a fost amendat cu peste 3.600 de lei, după ce polițiștii au constatat că transporta 20 de elevi într-un vehicul omologat pentru doar 15 persoane. În plus, bărbatul se afla sub influența alcoolului, potrivit IPJ Timiș.

Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie, în orașul Recaș, unde polițiștii desfășurau verificări privind legalitatea transportului școlar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, agenții au observat un microbuz destinat transportului elevilor care a încercat să evite filtrul rutier.

Șoferul a făcut brusc un viraj în zona unei căi ferate, în afara localității. Polițiștii au pornit după autovehicul, iar acesta a fost oprit la scurt timp după ce agenții au folosit semnalele acustice și luminoase. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani.

În urma controlului, polițiștii au constatat că microbuzul transporta 20 de copii, deși în certificatul de înmatriculare erau trecute doar 15 locuri.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au aplicat o amendă de 3.676,25 de lei și au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au scos la iveală și un antecedent rutier.

Bărbatul a mai avut permisul de conducere anulat în 2020, după ce, în 2018, fusese implicat într-un caz de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă verificările privind legalitatea transportului școlar și respectarea regulilor de circulație.

Cazul readuce în atenție obligațiile șoferilor care transportă elevi, în condițiile în care aceștia au responsabilitatea de a respecta atât regulile privind siguranța rutieră, cât și capacitatea legală de transport a autovehiculelor.