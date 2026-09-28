Social

Beat la volanul autobuzului școlar, supraîncărcat

Beat la volanul autobuzului școlar, supraîncărcatmicrobuz scolar. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un șofer de microbuz școlar din Timiș a rămas fără permis pentru 90 de zile și a fost amendat cu peste 3.600 de lei, după ce polițiștii au constatat că transporta 20 de elevi într-un vehicul omologat pentru doar 15 persoane. În plus, bărbatul se afla sub influența alcoolului, potrivit IPJ Timiș.

Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie, în orașul Recaș, unde polițiștii desfășurau verificări privind legalitatea transportului școlar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, agenții au observat un microbuz destinat transportului elevilor care a încercat să evite filtrul rutier.

Șoferul a făcut brusc un viraj în zona unei căi ferate, în afara localității. Polițiștii au pornit după autovehicul, iar acesta a fost oprit la scurt timp după ce agenții au folosit semnalele acustice și luminoase. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani.

În urma controlului, polițiștii au constatat că microbuzul transporta 20 de copii, deși în certificatul de înmatriculare erau trecute doar 15 locuri.

Șoferul de microbuz școlar, amendat și cu permisul suspendat

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au aplicat o amendă de 3.676,25 de lei și au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au scos la iveală și un antecedent rutier.

Șoferul beat era „recidivist”

Bărbatul a mai avut permisul de conducere anulat în 2020, după ce, în 2018, fusese implicat într-un caz de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă verificările privind legalitatea transportului școlar și respectarea regulilor de circulație.

Cazul readuce în atenție obligațiile șoferilor care transportă elevi, în condițiile în care aceștia au responsabilitatea de a respecta atât regulile privind siguranța rutieră, cât și capacitatea legală de transport a autovehiculelor.

Stiri calde

22:58 - Grindeanu spune că a primit programul de guvernare pe WhatsApp înainte de ședința PSD. Ce îi reproșează

22:46 - Pensiile și salariile bugetarilor, pe agenda viitorului Guvern. Măsurile luate în calcul

22:38 - Republica Moldova face un nou pas spre aderarea la UE. Premierul Vasile Tofan a discutat cu cancelarul Austriei despr...

22:29 - Siegfried Mureșan vrea o întâlnire cu Sorin Grindeanu înainte de votul din Parlament. Miza discuțiilor

22:22 - Incendiul din Parcul Național Domogled nu a fost stins nici după aproape o lună. 400 de hectare, afectate

22:15 - TRANSMISIE LIVE: Nadia Comăneci defilează la Turnul Eiffel! Urmărește AICI în direct spectacolul „Le Défilé L'Oréal P...

HAI România!

Ce a câștigat Germania de pe urma pieței europene și ce rol are România în modelul său economic

Ce a câștigat Germania de pe urma pieței europene și ce rol are România în modelul său economic

Ambasadoarea Germaniei la București i-a dat cu stângul în dreptul lui Siegfried Mureșan

Ambasadoarea Germaniei la București i-a dat cu stângul în dreptul lui Siegfried Mureșan

Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân

Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân

Proiecte speciale