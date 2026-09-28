Beat la volanul autobuzului școlar, supraîncărcat
- Iuliu Vlădescu
- 28 septembrie 2026, 14:19
Un șofer de microbuz școlar din Timiș a rămas fără permis pentru 90 de zile și a fost amendat cu peste 3.600 de lei, după ce polițiștii au constatat că transporta 20 de elevi într-un vehicul omologat pentru doar 15 persoane. În plus, bărbatul se afla sub influența alcoolului, potrivit IPJ Timiș.
Șofer beat la volanul unui autobuz școlar, în care erau mai mulți copii decât este legal
Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie, în orașul Recaș, unde polițiștii desfășurau verificări privind legalitatea transportului școlar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, agenții au observat un microbuz destinat transportului elevilor care a încercat să evite filtrul rutier.
Șoferul a făcut brusc un viraj în zona unei căi ferate, în afara localității. Polițiștii au pornit după autovehicul, iar acesta a fost oprit la scurt timp după ce agenții au folosit semnalele acustice și luminoase. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani.
În urma controlului, polițiștii au constatat că microbuzul transporta 20 de copii, deși în certificatul de înmatriculare erau trecute doar 15 locuri.
Șoferul de microbuz școlar, amendat și cu permisul suspendat
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au aplicat o amendă de 3.676,25 de lei și au reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.
Verificările în bazele de date ale Poliției Române au scos la iveală și un antecedent rutier.
Șoferul beat era „recidivist”
Bărbatul a mai avut permisul de conducere anulat în 2020, după ce, în 2018, fusese implicat într-un caz de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
Polițiștii continuă verificările privind legalitatea transportului școlar și respectarea regulilor de circulație.
Cazul readuce în atenție obligațiile șoferilor care transportă elevi, în condițiile în care aceștia au responsabilitatea de a respecta atât regulile privind siguranța rutieră, cât și capacitatea legală de transport a autovehiculelor.