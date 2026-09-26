Cât timp rămâne alcoolul în organism. Timpul estimat pentru vin, bere și tărie

Alcoolul nu dispare imediat din organism după ce o persoană încetează să bea, iar diferențele dintre vin, bere și băuturile spirtoase pot ajunge la mai multe ore. Un pahar de vin poate necesita aproximativ 3,5 ore pentru a fi eliminat, o bere circa 2,5 ore, iar un shot de tărie aproximativ 1,5 ore, potrivit unor estimări folosite în siguranța rutieră. Intervalele cresc odată cu cantitatea consumată și pot varia în funcție de organism.

Potrivit calculelor realizate de organizația britanică Road Respect, un singur pahar de vin de 13,5% ar necesita aproximativ trei ore și jumătate pentru eliminare, în timp ce cinci pahare pot însemna un interval de aproximativ 17 ore și jumătate.

În cazul berii de 5%, estimarea pornește de la două ore și jumătate pentru un pahar și ajunge la 12 ore și jumătate pentru cinci.

Pentru băuturile spirtoase de 40%, un shot este estimat la aproximativ o oră și jumătate. Două shoturi pot necesita aproximativ trei ore, trei shoturi 4,5 ore, iar patru ajung la șase ore. Pentru cinci shoturi, intervalul estimat este de aproximativ șapte ore și jumătate.

La vin, intervalele sunt mai mari: două pahare înseamnă aproximativ șapte ore, trei ajung la 10,5 ore, patru la 14 ore, iar cinci la 17,5 ore. Pentru bere, două pahare sunt estimate la cinci ore, trei la 7,5 ore, patru la zece ore și cinci la 12,5 ore.

Valorile sunt însă orientative și pot fi influențate de sex, greutate și metabolism.

Alcoolul începe să își facă efectul la scurt timp după ce ajunge în organism, iar concentrația maximă poate fi atinsă după aproximativ 30 de minute. Toxicologul Radomir Kovačević a explicat că o parte din alcool trebuie mai întâi descompusă în stomac.

Din acest motiv, el recomandă o pauză de cel puțin două ore și jumătate înainte de a conduce, însă intervalul diferă de la o persoană la alta.

Cantitatea consumată, greutatea corporală, sexul și viteza metabolismului pot modifica timpul necesar eliminării alcoolului.

Profesoara Slavica Vučinić spune că alcoolul poate determina șoferul să devină mai îndrăzneț, dar în același timp mai puțin atent.

Capacitatea de evaluare a propriilor reacții scade, iar reflexele devin mai lente.

Câmpul vizual se poate îngusta, ceea ce crește riscul ca șoferul să nu observe anumite indicatoare sau pietoni. Pot apărea și vederea dublă, aprecierea greșită a distanțelor și o toleranță mai redusă la lumina farurilor mașinilor care circulă din sens opus.

Medicul Biserka Obradović afirmă că alcoolul poate rămâne în organism între șase și 72 de ore, în funcție de tipul testării și de cantitatea consumată.

În sânge poate fi detectat până la 12 ore, iar în urină între 12 și 24 de ore. În aerul expirat, urmele pot persista până la 24 de ore. O unitate de alcool poate fi metabolizată de ficat într-un interval care variază între 90 de minute și 24 de ore.

Cantitatea de alcool prezentă în organism depinde de cât s-a consumat, de viteza cu care au fost băute paharele și de capacitatea individuală de metabolizare.

Biserka Obradović avertizează că șoferii nu ar trebui să se urce la volan după consumul de alcool și că deplasarea trebuie făcută numai după eliminarea completă a acestuia.