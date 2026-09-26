Victor Glover și Reid Wiseman, doi dintre astronauții care au participat la misiunea Artemis II în jurul Lunii, trec în septembrie la statutul de emerit în cadrul Centrului Spațial Johnson al NASA din Houston. Cei doi vor rămâne implicați în activitatea agenției și vor sprijini pregătirea echipelor pentru Artemis III și pentru misiunile care vor urma, potrivit ScienceDaily.

Statutul de emerit le permite angajaților cu un nivel ridicat de experiență tehnică și profesională să continue să lucreze cu NASA, oferind consultanță, instruire și mentorat actualilor angajați.

Victor Glover și Reid Wiseman vor continua astfel să transmită echipelor agenției experiența acumulată în timpul Artemis II. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunțat că cei doi vor lucra în continuare cu astronauții, controlorii de zbor și inginerii implicați în pregătirea Artemis III și a misiunilor ulterioare.

Glover va putea contribui cu experiența sa privind nava Orion și sistemele acesteia, în timp ce Wiseman va continua să transmită lecțiile acumulate de-a lungul carierei sale de astronaut.

„Pe măsură ce intru în acest nou rol, NASA și zborurile spațiale rămân o parte importantă a parcursului meu de serviciu. Sunt încântat să continui să-mi susțin colegii și să-i încurajez în timp ce se îndreaptă spre Lună. Împreună, vom continua să depășim limitele și să inspirăm următorul salt uriaș”, a declarat Glover.

Victor Glover și Reid Wiseman au făcut parte din echipajul format din patru astronauți al misiunii Artemis II. Alături de Christina Koch și astronautul Agenției Spațiale Canadiene Jeremy Hansen, cei doi au zburat la bordul navei Orion într-o misiune de aproape zece zile.

Artemis II a fost prima misiune cu echipaj lansată cu racheta SLS și a dus astronauții în jurul Lunii. Echipajul a revenit pe Pământ pe 10 aprilie 2026.

Cei patru au devenit primii oameni din ultimii peste 50 de ani care au ajuns din nou în mediul lunar, iar NASA anunță că misiunea i-a dus mai departe în spațiu decât orice alți oameni înaintea lor.

Informațiile și experiența adunate de Glover și Wiseman în timpul Artemis II vor fi folosite în pregătirea următoarei etape a programului Artemis.

Cei doi vor sprijini echipele care pregătesc Artemis III și misiunile lunare ulterioare.

Artemis III va testa, între altele, capacitățile de întâlnire și andocare dintre nava Orion și sistemele comerciale destinate aselenizării cu echipaj uman.

NASA consideră transferul de experiență de la cei doi astronauți important pentru continuarea programului lunar și pregătirea misiunilor viitoare.