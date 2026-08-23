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Cum a apărut Elena Udrea în rol de nașă mare. Detaliul care a atras atenția

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Cum a apărut Elena Udrea în rol de nașă mare. Detaliul care a atras atențiaElena Udrea și Adrian Alexandrov. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost nași sâmbătă, iar fostul ministru a publicat imagini de la cununia religioasă la care au participat împreună cu fiica lor, Eva. Pentru eveniment, Elena Udrea a ales o rochie lungă, roșie, iar fiica sa a purtat o ținută într-o nuanță asemănătoare.

Elena Udrea și fiica ei, Eva, au purtat rochii asemănătoare

Elena Udrea a făcut publice mai multe fotografii din ziua în care ea și Adrian Alexandrov au avut rolul de nași. Cei doi au mers la cununia religioasă împreună cu fiica lor, Eva.

Pentru eveniment, fostul ministru a ales o rochie lungă, de culoare roșie. Ținuta a fost completată de un buchet de trandafiri roșii. Și Eva a fost îmbrăcată într-o rochie roșie, asemănătoare cu cea purtată de mama sa.

„Casă de piatră, dragilor noștri fini, Valentina și George”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Adrian Alexandrov a ales, la rândul său, o ținută elegantă

Partenerul Elenei Udrea a purtat un costum negru și o cămașă albă, iar batista roșie de buzunar a completat ținuta. Elena Udrea le-a transmis public finilor săi urări de casă de piatră și a publicat inclusiv imagini surprinse în momentul în care aceștia au tăiat tortul.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov

Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Sursă foto: Facebook

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și Eva au fost recent la Sulina

Cu doar câteva zile înainte, fostul ministru, Adrian Alexandrov și fiica lor au petrecut timp la Sulina. Fostul ministru s-a fotografiat acolo alături de Eva, lângă Stânca iubirii, loc în care, în ultimii patru ani, obișnuia să se fotografieze doar împreună cu Adrian Alexandrov.

Elena Udrea a scris pe Facebook și despre schimbările observate pe plaja din Sulina.

„De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!”, a scris ea, pe Facebook.

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