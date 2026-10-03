Doliu în județul Hunedoara, după trecerea în neființă a primarului orașului Uricani, Dănuț Buhăescu, la vârsta de 60 de ani. Edilul se afla la conducerea comunității locale încă din anul 2004, fiind ales pentru al șaselea mandat consecutiv în cadrul ultimelor alegeri locale, unde a obținut un sprijin masiv din partea cetățenilor, adunând aproape 80% din voturile exprimate.

Pe lângă atribuțiile din administrația publică, acesta ocupa și funcția de președinte al filialei locale a Partidului Social Democrat. Surse din presa locală indică faptul că primarul se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate, însă a ales să își desfășoare activitatea la primărie fără întrerupere.

Dispariția sa a generat un val de compasiune și mesaje de condoleanțe din partea colegilor din politică și administrație. Deputata Natalia Intotero a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimându-și regretul pentru pierderea unui colaborator apropiat.

„Sunt momente în viaţă în care cuvintele devin prea sărace pentru durerea pe care o simţim. Astăzi îmi este greu să vorbesc despre Dănuţ Buhăescu la trecut. Plecarea ta, dragă Dănuţ, lasă în urmă multă tristeţe şi un gol greu de umplut. Am pierdut nu doar un coleg primar, ci un om drag, un prieten şi un camarad alături de care am împărtăşit ani de muncă, griji, speranţe şi dorinţa de a face bine comunităţilor noastre”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, deputata Natalia Intotero. ”Rămas-bun, coleg şi prieten. Vei rămâne în amintirea noastră şi în inimile oamenilor care te-au cunoscut şi te-au preţuit”, a adăugat aceasta.

Asociația Orașelor din România a reacționat imediat la aflarea veștii triste, evidențiind activitatea îndelungată a primarului în sprijinul comunității din Valea Jiului.

„Cu profundă tristeţe am aflat vestea trecerii în nefiinţă a domnului Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani. Aflat la al şaselea mandat, domnul primar a condus oraşul Uricani din 2004, dedicându-şi anii slujirii comunităţii sale (...) Pierderea sa este una grea, nu doar pentru Uricani, ci şi pentru întreaga comunitate a administraţiei locale. Asociaţia Oraşelor din România transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, apropiaţilor, colegilor din administraţia locală şi locuitorilor oraşului Uricani”.

De asemenea, conducerea Consiliului Județean Hunedoara, edili din tot județul, foști colegi de muncă, dar și reprezentanții filialei PNL Hunedoara au transmis mesaje de susținere pentru familia îndoliată.

„PNL Hunedoara îşi exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a lui Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani. Timp de peste două decenii, a condus oraşul şi a fost parte din viaţa comunităţii. Anii dedicaţi oamenilor din Uricani merită respectul şi recunoştinţa noastră. Transmitem sincere condoleanţe familiei, şi celor apropiaţi. Le suntem alături în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul liberalilor.