Bari, unul dintre cele mai importante orașe turistice din sudul Italiei, atrage tot mai mulți vizitatori, însă restaurantele nu reușesc să obțină încasări pe măsura afluxului de turiști. Patronii din industria ospitalității observă că tot mai mulți clienți încearcă să reducă cheltuielile, fie împărțind preparatele comandate, fie cumpărând alimente din supermarketuri, potrivit Mediafax Italia.

Bari, oraș situat în regiunea Puglia, a ajuns la aproximativ 2,3 milioane de înnoptări, însă numărul tot mai mare de vizitatori nu se reflectă și în veniturile restaurantelor. Reprezentanții industriei ospitalității susțin că turiștii sunt din ce în ce mai atenți la bugetul de vacanță, iar acest lucru se vede în comenzile făcute la restaurante.

Potrivit patronilor, grupurile formate din trei sau mai multe persoane ajung să comande uneori un singur preparat, pe care îl împart între ele, pentru a plăti mai puțin.

Prețurile din restaurantele orașului pot reprezenta o cheltuială importantă pentru cei care călătoresc cu un buget limitat. O porție de spaghetti sau de orecchiette, un preparat tradițional din regiune, poate costa între 14 și 18 euro, în timp ce alte specialități locale ajung la aproximativ 20 de euro.

„Este un fenomen pe care îl observăm de ani de zile și care a devenit o rutină”, a declarat Gianni Del Mastro, președintele Uniunii Horeca.

Patronii din industria ospitalității susțin că valoarea bonurilor a scăzut considerabil, chiar și în situațiile în care restaurantele continuă să primească un număr ridicat de clienți.

Gianni Del Mastro a oferit exemplul unui restaurant care putea obține în trecut aproximativ 4.000 de euro de la 100 de clienți. În prezent, pentru același număr de persoane, încasările ajung la aproximativ jumătate din această sumă.

Situația este complicată și de creșterea cheltuielilor pentru materii prime, energie, salarii și chirii. În aceste condiții, diminuarea sumelor cheltuite de clienți pune presiune suplimentară asupra afacerilor din domeniul ospitalității.

O altă tendință observată de operatorii din turism este alegerea apartamentelor de vacanță dotate cu bucătărie. Astfel, tot mai mulți turiști preferă să își pregătească singuri mesele, în loc să mănânce zilnic la restaurant.

Această opțiune le permite vizitatorilor să își gestioneze mai ușor bugetul, mai ales în cazul sejururilor mai lungi. Cumpărăturile din supermarketuri devin o alternativă la mesele luate în oraș, iar restaurantele pierd astfel o parte din veniturile pe care le-ar fi obținut de la turiști.

Reprezentanții sectorului asociază această schimbare și cu puterea de cumpărare a vizitatorilor. Potrivit lui Del Mastro, Bari atrage tot mai mulți turiști care călătoresc cu operatori aerieni low-cost și care dispun de bugete mai reduse.

În anii anteriori, orașul primea o proporție mai mare de turiști americani, germani și ruși, pe care reprezentanții industriei îi considerau mai dispuși să cheltuiască pentru restaurante și servicii turistice.

Situația din Bari este diferită de cea din alte zone ale regiunii Puglia. În Salento și Valle d’Itria, unii operatori din turism au raportat creșteri ale cifrei de afaceri, în timp ce restaurantele din Bari se confruntă cu diminuarea sumelor cheltuite de vizitatori.

Unul dintre aspectele care îi preocupă pe antreprenorii locali este numărul turiștilor care aleg orașul doar ca punct de plecare pentru a explora alte destinații din regiune. Deși Bari înregistrează aproximativ 2,3 milioane de înnoptări, nu toți vizitatorii rămân în oraș pentru a lua masa la restaurante sau pentru a face cumpărături.

Pentru industria turistică locală, numărul de vizitatori nu este singurul indicator al performanței economice. Durata șederii și sumele pe care turiștii aleg să le cheltuiască în oraș influențează direct veniturile restaurantelor și ale celorlalte afaceri locale.