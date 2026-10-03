Mai mulți muncitori români, exploatați în agricultură în nordul Italiei, au fost salvați de carabinieri, după ce autoritățile au descoperit că aceștia lucrau fără contracte, pentru puțin peste doi euro pe oră. Oamenii erau cazați în condiții insalubre, aveau actele de identitate reținute și erau transportați zilnic la fermele agricole. Doi români, tată și fiu, sunt acuzați că organizau sistemul de recrutare și exploatare, alături de un antreprenor agricol din zonă, potrivit Mediafax Italia.

Cazul a fost descoperit de carabinierii din Moncalvo, împreună cu inspectorii de muncă din Asti, în regiunea Piemonte. Ancheta a scos la iveală un sistem prin care acești muncitori erau recrutați, cazați și transportați la diferite exploatații agricole, fără respectarea drepturilor legale.

Investigația a început după ce autoritățile au observat o activitate neobișnuită în jurul unei locuințe din centrul localității Grazzano Badoglio. Mai multe persoane părăseau imobilul înainte de răsărit și reveneau abia după-amiaza târziu, iar deplasările repetate cu aceleași autoturisme au atras atenția anchetatorilor.

Carabinierii au început să monitorizeze zona și au urmărit traseele folosite pentru transportul muncitorilor, încercând să stabilească locurile în care aceștia lucrau.

Verificările au dus la identificarea a doi cetățeni români, tată și fiu, ambii rezidenți în Casale Monferrato. Potrivit anchetatorilor, aceștia se ocupau de preluarea muncitorilor din locuința în care erau cazați și de transportul lor către diferite ferme agricole din regiune.

În urma investigațiilor, autoritățile au ajuns la o exploatație viticolă din Castelletto Merli, unde au găsit mai mulți muncitori români care lucrau fără forme legale de angajare.

Antreprenorului agricol i-au fost imputate mai multe nereguli, printre care angajarea persoanelor fără contracte, lipsa instruirii profesionale, absența supravegherii medicale și neasigurarea echipamentelor de protecție. De asemenea, acesta nu ar fi comunicat autorităților începerea raporturilor de muncă.

Ca urmare a abaterilor constatate, activitatea exploatației a fost suspendată, iar antreprenorul a primit sancțiuni penale și administrative în valoare totală de 42.000 de euro.

Carabinierii au verificat și locuința din Grazzano Badoglio în care erau găzduiți muncitorii români. Acolo, autoritățile au descoperit condiții improprii, cu 15 paturi, dintre care unele improvizate prin așezarea saltelelor direct pe podea.

Imobilul dispunea de o bucătărie rudimentară și de o singură baie, insuficientă pentru numărul mare de persoane cazate. În plus, instalația electrică era improvizată, iar condițiile de igienă erau necorespunzătoare.

În momentul verificărilor, în locuință se aflau cinci cetățeni români. Ancheta a mai scos la iveală că muncitorii nu aveau asupra lor documentele de identitate, acestea fiind reținute de cei doi conaționali care administrau locuința. Aceeași situație a fost constatată și în cazul unor persoane găsite la muncă în vie.

Declarațiile obținute de anchetatori au conturat modul în care ar fi funcționat sistemul de exploatare. Cei doi români ar fi recrutat muncitori, le-ar fi asigurat cazarea și ar fi intermediat angajarea acestora la diferite ferme agricole din regiune.

Aceștia îi transportau dimineața la locurile de muncă și reveneau după încheierea programului pentru a-i duce înapoi la locuință. Potrivit anchetatorilor, banii pentru munca prestată erau încasați de cei doi, care ar fi reținut mai mult de jumătate din sume, invocând cheltuieli pentru transport și cazare.

În plus, remunerația primită de muncitori era mult sub nivelul prevăzut de contractele colective aplicabile în domeniul agricol. Aceștia ar fi fost plătiți cu puțin peste doi euro pentru fiecare oră lucrată, deși desfășurau activități în condiții dificile.

La finalul operațiunii, cei doi cetățeni români, tată și fiu, au fost denunțați la Parchetul din Vercelli pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii. În același dosar este vizat și antreprenorul agricol care ar fi beneficiat de munca persoanelor fără forme legale.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească amploarea întregii activități și să identifice eventuale alte persoane implicate în exploatarea muncitorilor români.