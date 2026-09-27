Noua regulă care îi vizează pe părinții români din Italia. Amenzi de până la 1.000 de euro

Părinții unor elevi străini din Italia ar putea fi obligați să urmeze gratuit cursuri de limba italiană dacă dificultățile lor de comunicare afectează integrarea școlară și parcursul educațional al copiilor. Noul decret privind școala, aprobat de Guvernul italian, prevede amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro pentru cei care refuză programul stabilit, relatează Fanpage.it.

Măsura se aplică în situațiile în care barierele lingvistice ale părinților ajung să afecteze comunicarea cu instituția de învățământ și integrarea copilului în școală. Potrivit prevederilor, instituțiile de învățământ vor putea sesiza serviciile sociale atunci când consideră că lipsa unei cunoașteri suficiente a limbii italiene de către părinți reprezintă un obstacol pentru parcursul școlar al elevului.

În astfel de cazuri, părinții vor trebui să participe la cursuri gratuite de alfabetizare și învățare a limbii italiene organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților, CPIA.

Obiectivul programului este atingerea cel puțin a nivelului A2 de cunoaștere a limbii italiene.

Părinții care refuză să participe la cursurile stabilite riscă sancțiuni cuprinse între 200 și 1.000 de euro. Ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a confirmat că sancțiunile vor fi aplicate în cazul refuzului de a urma programul.

În proiectul consultat de Fanpage.it au fost prevăzute și excepții pentru persoanele care au dificultăți serioase de învățare a limbii din cauza vârstei, a unor boli sau a unui handicap.

Aceste situații trebuie însă dovedite prin documente emise de o unitate sanitară publică sau de un medic care lucrează în cadrul sistemului național de sănătate. O variantă anterioară a proiectului conținea o prevedere mai severă.

În anumite situații, dacă părinții nu respectau programul stabilit de serviciile sociale, iar acest lucru era considerat un risc concret pentru educația și integrarea copilului, textul făcea trimitere la legislația care permite plasarea minorului în afara familiei.

Ministrul Giuseppe Valditara a negat însă după ședința Guvernului că o asemenea măsură se regăsește în forma adoptată a decretului.

„Nu știu cine vă dă aceste proiecte, probabil cineva din opoziție”, a spus Valditara, potrivit sursei citate.

Pachetul aprobat de Guvernul italian introduce și o limită privind proporția elevilor străini care nu cunosc suficient limba italiană.

Aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% dintre elevii unei clase. Ministrul Educației a spus că regula devine obligatorie prin decret, spre deosebire de recomandările existente anterior.

Noua regulă privește elevii străini care au dificultăți în ceea ce privește cunoașterea limbii italiene și integrarea școlară.

Același pachet introduce și interdicția purtării în școlile din Italia a veșmintelor care acoperă complet fața, precum burqa sau niqab.

Regula se aplică atât activităților școlare și extrașcolare, cât și întâlnirilor dintre reprezentanții școlii și familii.

Pentru nerespectarea acestei prevederi sunt stabilite amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro.

Dacă persoana care încalcă interdicția este minoră, sancțiunea va fi aplicată părintelui.