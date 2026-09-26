Erupția Etna blochează traficul aerian din Catania. MAE, avertisment pentru români

Erupția Etna blochează traficul aerian din Catania. Românii care se află în Sicilia, tranzitează regiunea sau intenționează să călătorească spre Catania sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu problemele provocate de reactivarea vulcanului Etna. Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Catania - Fontanarossa a fost suspendat până duminică, 27 septembrie 2026, la ora 12.00.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că reactivarea vulcanului Etna a dus la suspendarea traficului aerian pe Aeroportul Internațional Catania - Fontanarossa.

Măsura este valabilă până duminică, 27 septembrie 2026, la ora 12.00, iar avertizarea îi vizează pe cetățenii români care se află deja în Sicilia, tranzitează zona sau intenționează să călătorească spre Catania.

MAE recomandă românilor să verifice situația înainte de începerea călătoriei și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.

Ministerul le recomandă, de asemenea, să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului Etna și să urmărească informațiile publicate de Departamentul Protecției Civile din Italia și de autoritățile din regiunea Sicilia.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul României la Catania la numerele +39 095 537 909 și +39 095 536 139.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, românii au la dispoziție și numerele de urgență ale consulatelor din mai multe regiuni ale Italiei:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;

Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134;

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte înainte de călătorie paginile Ambasadei României la Roma, Consulatului României la Catania și site-ul MAE.

Românii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt disponibile informații și recomandări pentru deplasările în afara țării.

În cazul celor care au planificate călătorii spre Sicilia, MAE recomandă verificarea situației existente înainte de plecare și evitarea zonei vulcanului Etna.