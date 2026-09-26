Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a stârnit controverse după ce a spus că, atunci când vine vorba despre alegerea unei partenere de viață, ar prefera o femeie „serioasă”, care poartă fuste mai lungi. Declarațiile au provocat reacții din partea opoziției, sindicatelor și Conferinței Episcopale Italiene, iar mai multe senatoare au venit în Parlament purtând fuste ca formă de protest. Între timp, imagini satirice cu ministrul au circulat pe rețelele sociale și au ajuns și în presa internațională.

Controversa a pornit de la o declarație făcută de Antonio Tajani săptămâna trecută, în timpul unui eveniment. Ministrul italian de Externe a vorbit despre criteriile pe care le-ar lua în calcul atunci când și-ar sfătui fiul să își aleagă o parteneră.

Tajani a spus că ar recomanda o femeie „serioasă”, care poartă „fuste mai lungi”. El a explicat că aceasta poate fi „mai puțin atrăgătoare”, dar ar fi, în opinia sa, mai de încredere și mai serioasă și ar putea fi „o mamă bună”, care rămâne fidelă iubirii pe care o consacră prin căsătorie.

Ministrul a continuat spunând că ar alege întotdeauna „femeia frumoasă, serioasă, credibilă”, care ține familia unită, este prezentă și pe care te poți baza atunci când ai nevoie de ea.

Declarațiile au fost intens criticate, iar Tajani și-a cerut ulterior scuze.

În timpul vizitei sale la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, Antonio Tajani a spus că regretă faptul că unele dintre afirmațiile sale, desprinse dintr-un discurs mai amplu, au fost înțelese într-un alt sens.

„Îmi pare foarte rău că unele dintre observațiile mele, scoase dintr-un discurs mult mai amplu, au fost înțelese greșit. Îmi cer scuze dacă unele persoane s-au simțit ofensate de ceea ce am spus, dar nu am intenționat niciodată să jignesc femeile”, a declarat Tajani.

Ministrul a adăugat că nu a făcut acest lucru niciodată, nici în viața privată, nici în cea publică.

Scuzele nu au pus însă capăt controversei.

Mai multe senatoare din partidele de opoziție au transformat declarațiile lui Tajani într-un protest simbolic. Reprezentante ale Partidului Democrat, Italia Viva, Verzilor și Alianței Stângii, Mișcării Cinci Stele și grupului Autonomii s-au reunit la Palazzo Madama purtând fuste.

Inițiativa a fost propusă de Raffaella Paita, lidera grupului Italia Viva din Senat.

„Este un act de libertate, pentru a spune că suntem libere să ne îmbrăcăm așa cum vrem. Credem că libertatea femeilor se măsoară prin fiecare act de libertate, inclusiv prin lungimea unei fuste sau prin orice altă alegere pe care femeile vor să o facă fără să fie judecate de bărbați”, a declarat Paita.

Simona Malpezzi, senatoare a Partidului Democrat, a publicat fotografia grupului și a criticat declarațiile ministrului.

„Cuvintele lui sunt dovada patriarhatului intrinsec și inconștient”, a spus Malpezzi, susținând că încercarea lui Tajani de a se justifica și de a-și cere scuze a făcut, în opinia sa, situația și mai problematică.

Declarațiile lui Tajani au fost urmate de o intervenție a lui Roberto Vannacci, liderul partidului Futuro Nazionale.

Referindu-se la afirmațiile ministrului, fostul general a spus că, între o femeie cu fustă lungă și una cu fustă scurtă, ar prefera întotdeauna o femeie „fără fustă”.

Ulterior, Vannacci a scris pe rețelele sociale că nu îl interesează criticile și că iubește femeile, pe care le-a descris drept „un dar al universului”. Mesajul a fost însoțit de imagini cu Venus de Milo și Venus din Candia, ambele reprezentate parțial dezbrăcate.

Reacțiile nu au venit doar din partea femeilor. Mai mulți parlamentari ai opoziției au publicat fotografii în care purtau fuste. Printre aceștia s-a aflat și Andrea Ciulli, consilier municipal la Florența și membru al Partidului Democrat, care a distribuit o fotografie realizată cu inteligență artificială în care apare purtând o fustă.

Imaginea era însoțită de mesajul: „Lungimea unei fuste nu măsoară valoarea unei femei, ci libertatea ei”.

Controversa a ajuns și în zona satirică a rețelelor sociale. Matteo Renzi, fost premier al Italiei și lider al Italia Viva, a declarat că „Tajani este acum un meme, nu mai este ministru”, alimentând presiunea asupra șefului diplomației italiene.

Pe rețelele sociale au circulat numeroase imagini în care Tajani era reprezentat în haine de femeie. Meme-urile au depășit granițele Italiei și au fost preluate inclusiv de publicații internaționale precum CNN și BBC.

Și sindicatul CGIL a reacționat la declarațiile lui Tajani. Organizația a criticat asocierea dintre femeia „atrăgătoare” și femeia „serioasă”, „de încredere” și „bună mamă”, precum și referirea la lungimea fustei.

Potrivit sindicatului, astfel de afirmații readuc în discuție un model de societate în care bărbații stabilesc cum trebuie să fie femeile pentru a fi considerate respectabile.

CGIL a susținut că instituțiile au responsabilitatea de a elimina stereotipurile și obstacolele care împiedică participarea deplină a femeilor în societate, nu de a le reproduce.

Sindicatul a legat această temă și de participarea femeilor pe piața muncii, pledând pentru depășirea diferențelor existente în ceea ce privește salariile și evoluția profesională.

Declarațiile lui Tajani și Vannacci au fost comentate și de Conferința Episcopală Italiană.

Secretarul CEI, monseniorul Giuseppe Batur, a spus că fiecare cuvânt și fiecare mod de a privi femeile trebuie să fie asociat cu respect și admirație.

„Pentru noi, creștinii, primul loc în care Cuvântul s-a făcut trup este pântecele unei femei, iar pentru cei care au credință acest lucru modelează pentru totdeauna modul în care privim femeile”, a spus Batur.

El a adăugat că oamenii trebuie priviți cu respect, indiferent dacă este vorba despre bărbați, femei, copii sau persoane în vârstă, iar în cazul femeilor acest respect trebuie să fie deosebit de important, având în vedere că acestea pot deveni ținta unor priviri superficiale.

Lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, i-a cerut premierului Giorgia Meloni să comenteze declarațiile ministrului.

Meloni a minimalizat însă controversa și a spus că afirmațiile lui Tajani nu ar trebui transformate într-un subiect mai important decât sunt.

„Am răspuns deja. Nu aș exagera și nu cred că ar trebui să facem din asta principalul subiect al Săptămânii Modei de la Milano”, a declarat Meloni în timpul unui eveniment desfășurat în perioada Fashion Week.

Premierul a descris declarația lui Tajani drept o „formulare nefericită”.

Tajani a primit sprijin și din partea unor membri ai guvernului.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a scris pe X că Tajani nu le-a spus femeilor cum ar trebui să se îmbrace, ci a explicat, din perspectiva unui tată, ce tip de parteneră i-ar recomanda fiului său, în funcție de educația și valorile sale.

Crosetto a precizat că orice persoană care s-a simțit ofensată este liberă să spună acest lucru, dar a susținut că faptul că o opinie deranjează pe cineva nu înseamnă automat că îi limitează libertatea.

„A decide, în schimb, să reduci la tăcere pe altcineva înseamnă să nu îi respecți libertatea”, a transmis ministrul.

Și senatoarea Ligii Stefania Pucciarelli a apărat această perspectivă, dar a mutat discuția către alte probleme legate de libertatea femeilor.

„Vorbiți despre libertatea femeilor, dar de ce nu luptați pentru acele femei care sunt prizoniere ale soților lor și nu pot participa la viața țării?”, a declarat Pucciarelli.

Ea a criticat inclusiv ceea ce a descris drept acceptarea unor situații precum poligamia și a susținut necesitatea unei poziții consecvente împotriva purtării burqa.

Controversa provocată de declarațiile lui Antonio Tajani a continuat astfel să genereze reacții în Italia, de la proteste politice și poziții sindicale până la intervenții din partea Bisericii și o amplă reacție pe rețelele sociale.