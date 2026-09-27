O baterie descărcată a cheii mașinii nu înseamnă că șoferul a rămas fără posibilitatea de a intra în autoturism sau de a porni motorul. Modelele moderne echipate cu acces fără cheie și pornire prin buton au soluții de rezervă pentru astfel de situații. Iată cei trei pași pe care îi poți urma când bateria cheii nu mai funcționează, potrivit Blic.

Primul pas este deschiderea manuală a mașinii. Majoritatea cheilor inteligente au un mic buton, o manetă sau un comutator care permite scoaterea unei lame metalice ascunse în carcasă.

Aceasta poate fi folosită pentru a descuia portiera șoferului. La multe modele moderne, încuietoarea nu este vizibilă pe mâner, deoarece este acoperită de un element de plastic.

Capacul poate fi îndepărtat folosind lama de rezervă, însă modul de demontare diferă de la un model la altul. După îndepărtarea protecției, încuietoarea mecanică poate fi utilizată ca la o cheie obișnuită.

Al doilea pas este pornirea mașinii. Atunci când bateria telecomenzii este descărcată, semnalul radio transmis de aceasta nu mai este suficient pentru ca sistemul de acces să funcționeze normal.

Cheia inteligentă conține însă un cip pasiv, care nu are nevoie de propria baterie pentru a fi identificat de mașină.

La multe modele cu buton de pornire, șoferul trebuie să apropie carcasa cheii de buton și să îl apese folosind chiar cheia. În acest fel, cipul din interiorul acesteia poate comunica cu antena sistemului, iar autoturismul poate recunoaște cheia și permite pornirea motorului.

Procedura diferă însă în funcție de producător și de model.

Al treilea pas este verificarea existenței unui compartiment destinat cheii. Unele autoturisme au un slot sau un loc special în habitaclu unde cheia poate fi introdusă ori așezată atunci când bateria este descărcată.

Acest spațiu poate fi amplasat pe coloana de direcție, în consola centrală, sub cotieră sau în torpedou. Prin apropierea cheii de locul indicat, sistemul poate identifica cipul pasiv și permite pornirea mașinii.

Poziția exactă și procedura trebuie verificate în manualul autoturismului, deoarece soluția diferă de la un model la altul.

După ce mașina a fost deschisă și pornită, bateria cheii trebuie înlocuită. În multe cazuri, autoturismul avertizează șoferul din timp că bateria telecomenzii este aproape descărcată.

Printre semnele care pot indica o problemă se numără reducerea distanței de la care poate fi descuiată mașina, necesitatea de a apăsa de mai multe ori butonul telecomenzii sau apariția unui mesaj de avertizare pe tabloul de bord.

Schimbarea bateriei înainte ca aceasta să se descarce complet poate evita situația în care șoferul trebuie să recurgă la metodele de rezervă.