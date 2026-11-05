Proiectul de modificare a Legii avocaturii nu urmărește interzicerea ChatGPT, Claude sau a altor instrumente bazate pe inteligența artificială, spune Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România. În podcastul „Contrapunct”, moderat de Adina Anghelescu, acesta a explicat că avocații folosesc deja astfel de instrumente, iar disputa privește serviciile juridice personalizate oferite online de persoane care nu au calitatea profesională necesară.

Traian Briciu a spus că în spațiul public a apărut interpretarea potrivit căreia noile prevederi ar urmări limitarea AI.

„Aici a fost tema de fapt cu inteligența artificială: că la un moment dat vrem să interzicem ChatGPT și Claude și alte programe”, a spus acesta. Răspunsul președintelui UNBR a fost categoric: „Deci în primul rând nu vrem să interzicem inteligența artificială sub nicio formă.”

Traian Briciu a spus că instrumentele AI sunt deja prezente în activitatea profesiei.

„Nu am nicio problemă cu ChatGPT sau cu Claude, de exemplu. Noi folosim... avocații utilizează în forme mai avansate sau mai puțin avansate”, a afirmat acesta.

Prin urmare, utilizarea tehnologiei nu este, în sine, obiectul proiectului.

„Asta evident că nu poate fi pus în discuție”, a adăugat Traian Briciu.

Președintele UNBR a făcut distincția între un instrument care oferă informații și un serviciu prezentat drept consultanță juridică profesională pentru cazul concret al unei persoane.

În cazul platformelor care oferă doar informații juridice, acesta spune că nu există o problemă.

„Cei care oferă informație juridică, evident, nu trebuie să se teamă”, a declarat Traian Briciu.

Problema apare atunci când este oferit un serviciu personalizat.

„Trebuie să-și facă o problemă cei care, repet, dau servicii personalizate, adică la situații concrete, și pretind că dau un serviciu oferit de un profesionist și nu sunt profesioniști”, a explicat acesta.

Traian Briciu a spus că ținta este practicarea neautorizată a avocaturii în mediul digital.

„Tema noastră în definirea consultanței este cu totul și cu totul altceva: este vorba de utilizarea unor mijloace digitale și în mediul virtual pentru a practica avocatura ilegală”, a afirmat președintele UNBR.

El a repetat că nu este vorba despre AI sau despre accesul la informație.

„Nu e vorba de inteligență artificială, nu e vorba de informație juridică — nu avem nicio treabă cu asta”, a spus Briciu.

În schimb, UNBR reclamă situațiile în care cineva pretinde că oferă consultanță juridică profesională și personalizată fără să aibă această calitate.

„Avem o problemă cu cei care pretind că dau consultanță juridică personalizată și nu sunt avocați. Și aici vorbim de sute de exemple”, a declarat acesta.