Elena Ceaușescu a fost în ultima lună a regimului Ceaușescu omul care a ținut frâiele puterii interne. A fost în permanență ajutată de Emil Bobu, unul dintre cei mai fideli activiști. Maria Bobu a fost ultima prietenă a Elenei Ceaușescu, în afară de cumnata sa, Adela Petrescu.

Evenimentele de la Timișoara au început cu protestul din Piața Sf.Maria față de evacuarea Pastorului Laszlo Tokes. Nicolae Ceaușescu avea programată pe 18 decembrie 1989, vizita de stat în Iran. Protestele din 16 decembrie au continuat în dimineața și în cursul zilei de 17 decembrie 1989, a fost luat cu asalt sediul Comitetului Județean de Partid Timiș.

Ceaușescu a ordonat represiunea începând cu ziua 17 decembrie 1989. Defilarea blindatelor Armatei nu i-a intimidat pe manifestanți. În plus, Au fost trimiși generali ai Armatei Române, s-a dat ordin tututor structurilor de forță și de informații să gestioneze situația. Elenaa Ceaușescu urma să preia comanda politică, secondată de Emil Bobu și generalul Ion Coman.

Elena Ceaușescu are de gestionat o situație critică. Armata, Securitatea, Miliția coordonează reprimarea Revoluției. Sunt victime, iar membrii familiilor vor începe să se intereseze de cei aflați în spital. Elena Ceaușescu decide să intervină pentru ștergerea urmelor. Operațiunea a început în dimineața zilei de 18 decembrie prin sosirea și crearea comisiei.

În acea noapte, zona spitalului dinspre Morgă a fost izolată. Pacienții au fost consemnați în dormitor, în geamurile dinspre curte s-au pus pături. S-au stins luminile, iluminarea fiind făcută de farurile mașinilor Miliției și Securității. Soldați și cadre de Miliție și Securitate au fost postate de sentinelă.

Elena Ceaușescu a fost informată precis, asupra fiecărei etape. Au fost selecționate 44 de cadavre, care au fost marcate și numerotate. Rezidenților și medicilor li s-au luat notițele, s-a luat registrul de internări și s-au rupt filele.

Întreprinderile de transport locale au depistat mașina. Era o autoizotermă de la Comtim, care tocmai venise din cursă unde livrase carcase de porc. Șoferul a fost convocat la Miliție sub pretextul unui interogatoriu. Acesta s-a prezentat iar acolo, un căpitan de Securitate i-a spus să mănânce sandwich-uri cu salam, să bea cafea și dacă se poate, să doarmă pentru că urma să plece iar în cursă.

Securitatea și Miliția au pregătit autoizoterma și apoi aceasta a fost sigiliată. Colonelul Ghircoiaș de la Timișoara a declarat misiunea încheiată. Șoferul a fost trezit pe la patru dimineața, a zilei de 19 decembrie, pornind spre Deva, Sibiu, Râmnicu-Vâlcea-Pitești, Autostrada Pitești-București. Elena Ceaușescu a știut fiecare detaliu.

O mașină de la Timișoara a escortat autoizoterma în cabina căreia erau șoferul și un căpitan de Securitate. La una din opririle de pe Autostradă, pe sensul spre București, șoferului i s-au cerut cheile mașinii, plăcuțele de înmatriculare de TM au devenit de B (București), deși mașina avea scris mare COMTIM. Cei de la Timișoara au fost duși la un hotel, iar echipa nouă a dus cadavrele spre Cenusa. Operațiunea s-a nnumit Vama. iar în acte scria că sunt ajutoare deteriorate din străinătate care urmau a fi arse.

Muncitorii de la crematoriu au fost mituiți cu 2000 lei în acea noapte și li s-a cerut să păstreze secretul fiind unul de stat cum se zicea. S-au adus și muncitori de la alte cimitire din București, arderea durând din seara de 19 până în dimineața de 20, când cenușa a fost aruncată în groapa de la Popești Leordeni.

În aceeași zi, pe 20 decembrie 1989, seara, Elena Ceaușescu stătea alături de Nicolae Ceaușescu atunci când acesta introducea starea de necesitate. A avut teleconferința cu secretarii de partid de la județe. A pus la punct planul de a trimite muncitori din Gărzile Patriotice din Oltenia, la Timișoara. Pentru 21 decembrie, urma să vorbească alături de Elena Ceaușescu la un miting în Piața Palatului, azi Piața Revoluției. Mitingul se va întoarce contra Ceaușeștilor. Revoluția începea pe 21 decembrie 1989 și la București. A doua zi, familia Ceaușescu pleca la bordul unui elicopter de pe sediul CC al PCR, azi, sediul Ministerului de Interne,

După execuția lui Ceaușescu și a soției sale, nu a existat niciun alt vinovat condamnat pentru respectivele atrocități. Generalul Nuță va muri în condiții încă neelucidate la câteva zile după acest moment, pe 23 decembrie.

Azi, cei a căror cenușă a fost aruncată la Popești Leordeni au plăci în Cimitirul Eroilor.