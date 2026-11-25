Mesajele publice de susținere transmise de AUR pentru Călin Georgescu nu s-ar reflecta într-o apropiere politică reală între fostul candidat la alegerile prezidențiale și formațiunea condusă de George Simion, consideră Sarmiza Andronic și Sorin Faur. În cadrul podcastului „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, cei doi au analizat relația dintre liderul AUR și Georgescu, pornind de la diferențele dintre declarațiile publice și acțiunile politice concrete.

Sarmiza Andronic consideră că, în ciuda numărului mare de simpatizanți și a atenției de care beneficiază în spațiul public, Călin Georgescu evită să își asocieze imaginea cu alte personalități sau formațiuni politice. Această distanță este vizibilă, în opinia sa, inclusiv în relația cu George Simion, ale cărui mesaje de susținere nu ar avea un corespondent în discursul fostului candidat la prezidențiale.

„Nu, deci el nu vrea să-și asocieze imaginea cu nimeni. Nu cumva să-i ia cineva din ceea ce el a câștigat. Nu știu cum a câștigat. A câștigat”, a spus Sarmiza Andronic.

În analiza relației dintre cei doi, Sarmiza Andronic a făcut distincția între mesajele distribuite pe rețelele sociale și implicarea directă a liderilor politici în manifestațiile organizate de susținătorii lui Georgescu.

„Una este să dai mesaje, că și eu pot să scriu pe Facebook. Și alta este să mă duc eu, șef de partid, care ies în stradă pentru el, să-l aștept când iese de acolo”, a explicat aceasta.

Sarmiza Andronic consideră că există o diferență și în modul în care George Simion și Călin Georgescu se raportează public unul la celălalt, fostul candidat la prezidențiale evitând să îi ofere liderului AUR aceeași vizibilitate de care beneficiază el însuși în comunicarea partidului.

„El vrea să fie singur”, a spus Andronic, care a legat această atitudine de intenția lui Georgescu de a conserva capitalul de imagine acumulat în ultimii doi ani.

Relația dintre Călin Georgescu și AUR nu a fost lipsită de tensiuni nici înaintea alegerilor prezidențiale, după cum a amintit Sorin Faur. Acesta a readus în discuție episodul în care Georgescu a fost propus pentru funcția de președinte de onoare al formațiunii, inițiativă care, potrivit relatării sale, a provocat controverse în interiorul partidului.

„Ei n-au fost niciodată foarte, foarte, foarte prieteni”, a spus Sorin Faur, amintind că propunerea nu s-a concretizat. Potrivit acestuia, inițiativa a aparținut unui membru al partidului și a fost formulată în absența lui Călin Georgescu.

Radu Preda a mutat însă discuția de la relațiile personale dintre lideri la potențialul electoral reprezentat de simpatizanții fostului candidat la prezidențiale.

„Dar acum vorbim de niște milioane de voturi potențiale”, a remarcat moderatorul, arătând că AUR nu poate ignora această categorie de electorat și nici perspectiva de a atrage o parte dintre votanții lui Georgescu.

Sorin Faur consideră că lipsa unei apropieri politice depline ar putea fi rezultatul unei opțiuni asumate de ambele părți. În sprijinul acestei interpretări, el a invocat faptul că, deși printre simpatizanții lui Georgescu s-au aflat și membri ai AUR, partidul nu și-ar fi asumat organizarea unui protest propriu în perioada analizată.

„Aur nu și-a asumat un protest”, a spus Faur, care a făcut distincția între mesajele de solidaritate și implicarea partidului ca organizație politică. În opinia sa, atât formațiunea condusă de George Simion, cât și Călin Georgescu încearcă să își păstreze independența politică, fără să renunțe însă la posibilitatea de a beneficia de susținerea aceluiași electorat.

Sarmiza Andronic consideră, în schimb, că inițiativa distanțării îi aparține mai degrabă fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Nu cred că Aur nu-l vrea pe Călin Georgescu, ci Călin Georgescu nu vrea niciun partid”, a spus aceasta.

Radu Preda a atras atenția că următoarele alegeri parlamentare și prezidențiale nu vor avea loc în același an, ceea ce ar putea determina AUR să își construiască strategia în funcție de două obiective electorale diferite.

Formațiunea trebuie să se concentreze mai întâi asupra alegerilor parlamentare, urmând ca strategia pentru scrutinul prezidențial să fie stabilită ulterior, în funcție inclusiv de capacitatea lui Călin Georgescu de a-și conserva susținerea publică.

„Și după aia ne gândim la prejedenție și cum putem să valorizăm un eventual capital politic al lui Călin Georgescu, care rămâne de văzut dacă se poate conserva”, a spus Radu Preda.