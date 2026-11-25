Sezonul de iarnă se apropie de deschidere pe Valea Prahovei. În Bușteni, instalațiile de producere a zăpezii artificiale funcționează deja pe domeniul schiabil Kalinderu, unde primele pârtii vor fi deschise vineri, 27 noiembrie. Și în Azuga au început lucrările de înzăpezire artificială pe pârtiile Sorica și Cazacu.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Pârtiei Kalinderu, în prima zi a minivacanței de 1 Decembrie vor putea fi folosite pârtia de săniuș și pârtia pentru începători din Fun Park.

Pentru pregătirea stratului de zăpadă sunt folosite patru tunuri pe pârtia de săniuș, iar în Fun Park lucrează o lance și două tunuri de zăpadă.

„Vineri, 27 noiembrie, deschidem sezonul la Kalinderu! Din prima zi a minivacanţei de 1 Decembrie, te aşteptăm în Buşteni cu: pârtia de săniuş, pârtia de începători din Fun Park. Vii cu sania? Prima coborâre porneşte de la staţia superioară Kalinderu”, au transmis administratorii pârtiei.

Și în Azuga au fost pornite instalațiile pentru producerea zăpezii artificiale pe pârtiile Sorica și Cazacu. Lucrările se desfășoară în partea de jos a ambelor pârtii, iar deschiderea primelor tronsoane este estimată în jurul datei de 1 Decembrie.

Primarul orașului Azuga, Adrian Purcaru, a declarat marți, pentru AGERPRES, că echipele lucrează în prezent pe ambele pârtii.