Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a reproșat parlamentarilor PNL și USR că folosesc problemele pacienților pentru a obține capital electoral. În timpul dezbaterii moțiunii simple din Camera Deputaților, ministrul PSD a afirmat că documentul nu demonstrează existența vreunei abateri administrative care să justifice demersul celor două formațiuni politice.

Alexandru Rogobete și-a început intervenția în plenul Camerei Deputaților cu un atac la adresa USR. Ministrul a contestat argumentele prezentate de inițiatorii moțiunii simple, despre care a spus că au recurs la atacuri personale și la interpretări greșite.

„Trebuie să recunosc că pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, brusc, mi-am adus aminte că se află USR-ul în sală şi unde este USR-ul nu poate fi decât circ. Daţi-mi, vă rog, voie să fac câteva constatări. Am luat notă asupra textului moţiunii simple împotriva mea şi m-am bucurat să constat că, dincolo de retorica politică, dincolo de atacurile la persoană şi de interpretările greşite ale dumneavoastră, nu este demonstrată nicio abatere administrativă a mea care să justifice această moţiune”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății le-a amintit parlamentarilor PNL de colaborarea pe care au avut-o în perioada 2023–2024, când liberalii și social-democrații făceau parte din aceeași coaliție de guvernare.

Rogobete a susținut că mai mulți dintre liberalii prezenți la dezbatere i-au solicitat atunci sprijinul pentru realizarea unor investiții în sistemul sanitar la nivel local.

„Se pare că nu reuşesc să coabitez cu USR-ul şi cu USR-ul din PNL. În anii 2023 şi 2024, atunci când PNL-ul se afla în coaliţie cu PSD-ul şi mă uit la dumneavoastră, foarte mulţi dintre voi, cei prezenţi astăzi în sală, aţi venit la mine, la Ministerul Sănătăţii, pentru a vă sprijini în realizarea proiectelor voastre la nivel local, în domeniul sănătăţii. Şi v-am ajutat de fiecare dată şi am făcut-o pentru că nu ţin cont de apartenenţa politică şi pentru că pacienţii nu au culoare politică decât în capul celor de la USR. Astăzi vă regăsesc alături de USR în acest demers parlamentar democratic, pe care îl respect, iar una dintre priorităţile dumneavoastră pare să fie depunerea unei moţiuni de cenzură simple împotriva mea”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete i-a acuzat pe reprezentanții PNL și USR că au exploatat dificultățile cu care se confruntă pacienții și problemele din sistemul medical pentru a-și susține demersul parlamentar.

„Sigur, pentru a vă construi această moţiune trebuia să vă folosiţi de ceva. Şi aţi ales din nou să vă folosiţi de drama oamenilor. Aţi ales din nou să folosiţi suferinţa pacienţilor şi vulnerabilităţile sistemului de sănătate pentru a vă atinge obiectivele politice. Pare că aveţi coloana vertebrală cam flexibilă, stimaţi colegi. Vreau însă să ştiţi că sunt lucruri mult mai importante decât atingerea unor scopuri politice, iar printre acestea se numără stabilitatea sistemului de sănătate, reputaţia acestuia şi mai ales încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a susținut că acțiunile celor două formațiuni din ultimele două săptămâni riscă să afecteze pe termen lung încrederea pacienților în cadrele medicale și în instituțiile statului.

”Ceea ce faceţi voi de două săptămâni, folosind drama pacienţilor, riscă să zdruncine profund încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, în personalul medical şi în instituţiile statului, iar consecinţele unui asemenea comportament pot fi resimţite pe termen lung, mult după această moţiune care va fi uitată. Ori nu aveţi o evaluare corectă asupra consecinţelor acţiunilor dumneavoastră, ori o aveţi şi nu vă pasă, pentru că pare că este mai important pentru voi să faceţi circ politic şi să adunaţi puncte electorale decât să contribuiţi la stabilitatea sistemului de sănătate. Văd că sunteţi preocupaţi, extrem de preocupaţi de integritate, de moralitate şi de responsabilitate administrativă”, a afirmat ministrul Sănătății.

Ministrul PSD a criticat și conținutul documentului depus de PNL și USR, afirmând că semnatarii acestuia nu au prezentat soluții pentru problemele invocate. Rogobete a făcut referire și la perioadele în care Ministerul Sănătății a fost condus de reprezentanții celor două formațiuni.

”Mi-e teamă însă că demersul dumneavoastră de astăzi a depăşit orice limită a opiniei politice sau personale, pentru că în loc de argumente prezentaţi lozinci şi acolo unde ar trebui să veniţi cu soluţii, este un mare semn de întrebare. Moţiunea este lipsită de substanţă, viziune şi sens, similar cu guvernările pe care le-aţi avut la Ministerul Sănătăţii şi despre care o să vorbim pe rând. V-aţi cocoţat pe drama personală a oamenilor aflaţi în suferinţă, a unor pacienţi care suferă pentru a puncta politic. Ce poate fi mai puţin empatic decât asta? Dar nu mai este o întâmplare. Este un instinct de bază a celor de la USR şi al USR-iştilor din PNL”, a mai spus Alexandru Rogobete.