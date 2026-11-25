Europarlamentarul Gabriela Firea a atras atenția, de Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, asupra formelor de abuz facilitate de tehnologia digitală și de inteligența artificială. Aceasta a prezentat mai multe date dintr-un studiu discutat în cadrul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, potrivit cărora 99% dintre persoanele vizate de videoclipuri și imagini false cu caracter sexual sunt femei.

Într-un mesaj publicat cu ocazia acestei zile, Firea a amintit și de cele 34 de femei ucise în România de la începutul anului, precum și de copiii și familiile rămase în urma victimelor.

„Mă gândesc la femeile care trăiesc în frică, în agresiune, în spaima pentru ce este şi ce va urma. Mă gândesc la cele 34 de femei pe care nu le-a auzit nimeni şi au fost ucise, în România, de la începutul acestui an, la copiii rămași fără mamă și la familiile care trebuie să învețe să trăiască cu această durere”, a transmis europarlamentarul.

Europarlamentarul a subliniat că violența împotriva femeilor nu se limitează la agresiunile fizice sau verbale din familie, ci se manifestă și în mediul online. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, femeile pot deveni victime ale hărțuirii, amenințărilor și abuzurilor digitale.

Gabriela Firea a atras atenția în special asupra folosirii inteligenței artificiale pentru manipularea fotografiilor, care pot fi transformate în materiale cu caracter sexual, folosite ulterior pentru umilire, șantaj sau alte forme de abuz.

„Mă îngrijorează modul în care este folosită uneori inteligența artificială, un instrument creat cu scopul de a îmbunătăți viața. Unii ajung să folosească această tehnologie pentru a transforma o simplă fotografie a unei femei într-un instrument periculos de umilire, șantaj și abuz”, a scris aceasta.

Datele prezentate de Gabriela Firea dintr-un studiu realizat în cadrul Comisiei FEMM din Parlamentul European indică amploarea abuzurilor facilitate de tehnologiile digitale.

Potrivit cifrelor menționate de europarlamentar, una din zece femei a fost controlată de partener prin intermediul tehnologiilor digitale, al rețelelor de socializare sau prin urmărirea locației.

În 2023, au fost analizate 96.000 de videoclipuri false, iar 98% dintre acestea aveau conținut cu caracter sexual. Dintre persoanele vizate de aceste materiale, 99% erau femei.

Gabriela Firea a anunțat că problema combaterii violenței împotriva femeilor în era tehnologiei digitale urma să fie dezbătută în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

„Cifrele sunt îngrijorătoare, iar astăzi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg vom dezbate combaterea violenței împotriva femeilor în era tehnologiei digitale”, a transmis europarlamentarul.

Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor este marcată anual la 25 noiembrie. Culoarea portocalie este asociată campaniei internaționale de sensibilizare privind prevenirea și combaterea violenței de gen.