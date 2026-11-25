Republica Moldova. Percepția cetățenilor Republicii Moldova asupra securității țării s-a schimbat în ultimul an. Tot mai mulți oameni consideră că Federația Rusă reprezintă un pericol pentru Republica Moldova, în timp ce numărul celor care nu văd nicio amenințare din partea Moscovei este în scădere. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de Magenta Consulting, la comanda Institutului Republican Internațional (IRI).

Potrivit cercetării, aproape jumătate dintre respondenți consideră că Federația Rusă reprezintă o amenințare mare sau moderată pentru Republica Moldova. Mai exact, 31% spun că pericolul este mare, cu patru puncte procentuale mai mult decât în mai 2025, când proporția era de 27%. Alți 18% apreciază că amenințarea este moderată.

În același timp, 13% dintre participanți consideră că Rusia reprezintă o amenințare mică. La polul opus, 36% dintre respondenți afirmă că Federația Rusă nu reprezintă niciun pericol pentru Republica Moldova. Proporția este în scădere cu patru puncte procentuale față de mai 2025, când 40% dintre cetățeni aveau această opinie.

Percepția amenințării este mai pronunțată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. În această categorie, 58% consideră că Rusia reprezintă un pericol mare sau moderat. Dintre aceștia, 31% văd o amenințare mare, iar 27% una moderată. Doar 22% dintre tinerii intervievați spun că Rusia nu reprezintă nicio amenințare.

Persoanele de peste 56 de ani au opinii mai împărțite. Astfel, 36% consideră că Rusia reprezintă un pericol mare pentru țară, în timp ce 40% nu văd nicio amenințare din partea Moscovei.

Diferențe apar și în funcție de mediul de trai. În localitățile rurale, 33% dintre respondenți consideră că Rusia reprezintă o amenințare mare, comparativ cu 29% în mediul urban. Totodată, 36% dintre locuitorii satelor spun că nu văd niciun pericol, față de 35% dintre cei din orașe.

În ceea ce privește parcursul european, majoritatea cetățenilor rămân favorabili aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În total, 58% dintre respondenți susțin acest obiectiv. Dintre aceștia, 33% declară că susțin puternic integrarea europeană, iar 25% o susțin într-o oarecare măsură.

În schimb, 41% se pronunță împotriva aderării. Mai exact, 23% se opun ferm, iar 18% au o atitudine mai puțin categorică. Doar 1% dintre participanți nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Sprijinul pentru integrarea europeană este mai ridicat în rândul tinerilor. În categoria de vârstă 18–35 de ani, 66% susțin aderarea la UE, în timp ce 33% sunt împotrivă. Dintre tineri, 30% susțin puternic acest parcurs, iar 36% îl susțin într-o oarecare măsură.

În rândul persoanelor de peste 56 de ani, 57% se declară favorabile aderării. Totuși, această categorie înregistrează și cea mai mare pondere a celor care resping ferm integrarea europeană: 28%. Alți 15% se opun într-o oarecare măsură.

Diferențele dintre orașe și sate sunt relativ mici. În mediul urban, 60% dintre respondenți susțin aderarea la UE, comparativ cu 57% în mediul rural. În același timp, 40% dintre locuitorii orașelor și 42% dintre cei din sate se opun acestui obiectiv.

Spre deosebire de integrarea europeană, aderarea Republicii Moldova la NATO nu beneficiază de sprijinul majorității populației. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum pe această temă, 52% dintre respondenți ar vota împotrivă.

Proporția celor care resping aderarea la Alianța Nord-Atlantică a crescut cu șase puncte procentuale față de mai 2025, când era de 46%. Pentru aderare s-ar pronunța 31% dintre participanții la sondaj. Cifra este apropiată de cea înregistrată în mai 2025, când 32% susțineau această opțiune, și de cea din iunie 2024, când sprijinul era de 31%. Alți 11% spun că nu ar participa la vot, iar 7% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Datele din ultimii patru ani arată că opoziția față de aderarea la NATO s-a menținut la un nivel ridicat, oscilând între 46% și 55%. Cel mai mare nivel a fost înregistrat în februarie 2024. În noiembrie 2022, 48% dintre respondenți se pronunțau împotriva aderării. Sprijinul pentru NATO a variat în aceeași perioadă între 26% și 32%.

Și în acest caz, vârsta influențează opțiunile respondenților. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani sunt cei mai favorabili aderării la NATO. 35% dintre aceștia ar vota pentru, iar 43% împotrivă. În categoria persoanelor cu vârste între 36 și 55 de ani, opoziția este cea mai pronunțată: 57% ar vota împotrivă, iar 25% ar susține aderarea. În rândul celor de peste 56 de ani, 34% s-ar pronunța pentru intrarea în NATO, iar 52% împotrivă.

Sondajul a fost realizat în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026, prin interviuri față în față, la domiciliul participanților. La cercetare au luat parte 1.229 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, care au drept de vot. Rata de răspuns a fost de 35%, iar marja de eroare nu depășește ±2,8 puncte procentuale.