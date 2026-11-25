Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, s-a declarat dispus să îl însoțească pe Volodimir Zelenski la Moscova, pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, liderul de la Minsk a susținut că îi poate garanta securitatea președintelui ucrainean pe durata deplasării în Rusia, relatează Reuters.

Alexander Lukașenko a propus ca deplasarea în capitala Rusiei să fie efectuată împreună cu președintele Ucrainei, susținând că o întâlnire directă între Zelenski și Putin ar putea conduce la încheierea unui acord.

„Zelenski și cu mine am putea pur și simplu să zburăm la Moscova. Noi doi. În calitate de garant al securității sale, aș putea să stau alături de el și să zburăm la Moscova”, a declarat Lukașenko.

Liderul belarus a criticat posibilitatea ca președintele ucrainean să refuze o astfel de întrevedere și a pledat pentru continuarea demersurilor diplomatice în vederea încheierii conflictului.

„Dacă nu este de acord, să continue să lupte. Să meargă pe front cu o armă automată și să lupte. Războiul continuă. Trebuie oprit. Și am putea ajunge la un acord”, a adăugat acesta.

În același interviu, Alexander Lukașenko a vorbit despre situația de pe frontul din Ucraina, susținând că armata rusă continuă să înainteze, chiar dacă ritmul operațiunilor militare este lent.

„Președintele Putin, el continuă să câștige pe front”, a spus Lukașenko.

Propunerea președintelui Belarusului vine după ce Vladimir Putin l-a invitat în repetate rânduri, în ultimii ani, pe Volodimir Zelenski în capitala Rusiei, pentru negocieri privind încheierea războiului.

Președintele ucrainean a respins aceste invitații, însă s-a declarat disponibil să poarte discuții directe cu liderul de la Kremlin în locații considerate „mai neutre”.

Printre țările care au găzduit până acum negocieri de pace între cele două părți se numără Elveția, Emiratele Arabe Unite și Turcia.