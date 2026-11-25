Primele ninsori din București ar putea apărea la sfârșitul acestei săptămâni, când temperaturile minime vor coborî până la minus 5 grade Celsius. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că există posibilitatea depunerii unui strat de zăpadă în Capitală, iar rafalele puternice de vânt vor accentua senzația de frig.

Un ciclon a adus ninsori și ger la altitudini mari, în timp ce temperaturile înregistrate în mare parte din România au coborât sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Meteorologii estimează că precipitațiile se vor extinde în următoarele zile, iar ninsorile nu vor mai fi limitate la regiunile montane.

Potrivit directoarei ANM, temperaturile maxime din Capitală nu vor depăși 2–3 grade Celsius sâmbătă, în timp ce rafalele de vânt vor putea atinge viteze de 50–60 km/h. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor deveni negative.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă. Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată.

Într-adevăr vorbim, mai ales pentru următoarele zile, de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării, astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a spus Elena Mateescu la Digi24.

Meteorologii estimează că, în următoarele zile, stratul de zăpadă s-ar putea forma inclusiv în zonele de deal, în special în sudul, nord-estul și centrul țării.

„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a adăugat ea.