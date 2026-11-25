Actrița turcă Deniz Cakır, cunoscută pentru rolul sultanei Șah din serialul „Suleyman Magnificul”, a fost reținută în cadrul unei operațiuni desfășurate la Istanbul într-un dosar care vizează infracțiuni legate de droguri și prostituție. Printre persoanele ridicate de poliție se află și actorul Özcan Deniz. Procuratura a emis mandate de reținere pentru 35 de suspecți, dintre care 23 au fost găsiți și duși la audieri, potrivit agenției Anadolu .

Operațiunea a fost organizată în cadrul unei anchete coordonate de Procuratura Generală din Istanbul. Investigația vizează infracțiuni precum prostituția, traficul și furnizarea de droguri sau substanțe stimulante, precum și deținerea și consumul de droguri.

Potrivit informațiilor publicate de presa turcă, printre persoanele reținute se numără actrița Deniz Çakır, actorul și cântărețul Özcan Deniz, prezentatorul Murat Ceylan și regizorul Cem Karcı.

În total, 35 de persoane au fost vizate de mandatele emise de procurori. Până miercuri dimineață, 23 dintre acestea fuseseră reținute.

Procuratura din Istanbul a precizat că ancheta se bazează pe declarațiile suspecților, mărturiile persoanelor audiate în calitate de martori, relatările martorilor protejați și rapoartele întocmite în urma expertizării telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale confiscate.

În comunicatul procuraturii se arată că informațiile obținute au dus la suspiciuni privind consumul sau deținerea de droguri, motiv pentru care au fost emise mandatele de reținere pentru cele 35 de persoane. Ancheta este în desfășurare.

Autoritățile nu au precizat public care sunt suspiciunile concrete care o vizează pe Deniz Çakır.

Deniz Çakır este cunoscută pentru interpretarea personajului Șah Sultan în serialul turcesc „Muhteşem Yüzyıl”, difuzat în România sub titlul „Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii”.

Producția urmărește viața sultanului otoman Soliman I și evenimentele de la curtea imperială, fiind una dintre cele mai cunoscute producții istorice turcești difuzate și în România.