O structură funerară descoperită în apropierea vechii cetăți Troia, în Turcia, ar putea avea legătură cu locul de înmormântare al lui Ajax, unul dintre eroii legendari ai Războiului Troian. Cercetătorii analizează construcția aflată la aproximativ 10 kilometri de Troia, însă, până în prezent, nu au identificat dovezi care să confirme că monumentul îi aparține războinicului descris în mitologia greacă.

Descoperirea a fost analizată de Fecri Polat, arheolog la Muzeul Troiei din Çanakkale, într-un studiu publicat în revista de specialitate TRMuseum. Situl, cunoscut sub numele de Işildaktepe Alti, se află în apropierea fostului oraș Rhoiteion, într-o zonă asociată în scrierile antice cu presupusul mormânt al lui Ajax.

Situl Işıldaktepe Altı a fost identificat inițial în 2011 de Fecri Polat și Rüstem Aslan. La acel moment, cercetătorii au considerat că ar putea reprezenta vestigiile unei așezări din Epoca Cuprului sau chiar dintr-o perioadă mai veche. Interpretarea s-a schimbat după intervenția arheologică de salvare din octombrie 2024, organizată în urma degradării zonei provocate de furtuni și de valurile mării.

Săpăturile au evidențiat o construcție realizată în mod deliberat, cu rânduri de pietre fixate cu lut și acoperite de un strat de argilă verzuie. Aceste elemente par să fi avut rolul de a consolida monumentul și de a împiedica alunecarea pământului către litoral. Descoperirile susțin interpretarea că formațiunea este un tumul, o movilă artificială asociată unui monument funerar, și nu o simplă așezare preistorică.

Sub structurile de piatră și argilă, arheologii au identificat fragmente ceramice, greutăți pentru fusuri utilizate la tors, o unealtă din os și bucăți de vase mari de depozitare. Materialele oferă indicii despre activitățile și perioadele istorice asociate zonei, însă nu permit identificarea directă a unei persoane înmormântate în monument.

Studiul publicat de Fecri Polat în Troy Museum Journal în aprilie 2026 analizează construcția, caracteristicile arheologice și contextul sitului. Cercetarea indică faptul că monumentul a fost realizat după Epoca Bronzului târziu, însă datarea exactă și funcția inițială trebuie clarificate prin investigații suplimentare.

Legătura cu Ajax se bazează în principal pe localizarea tumulului și pe relatările unor autori din Antichitate. Zona din apropierea vechiului Rhoiteion a fost asociată în tradiția greacă și romană cu mormântul războinicului.

Ajax, cunoscut și sub numele de Ajax cel Mare, este unul dintre personajele centrale ale tradiției epice despre Războiul Troian. În Iliada, el este descris drept un luptător puternic, care a participat la confruntările dintre greci și troieni. Tradiția îl plasează printre cei mai importanți războinici ai armatei grecești, alături de Ahile și Ulise.

Poziția monumentului, aproape de mare, și caracteristicile sale arhitecturale sunt considerate compatibile cu descrierile antice ale presupusului mormânt. Aceste asemănări reprezintă însă indicii pentru cercetare, nu o confirmare a identității celui îngropat.

Până în prezent, cercetătorii nu au descoperit o inscripție care să menționeze numele lui Ajax și nici dovezi directe care să identifice rămășițele unui anumit individ. Nucleul central al tumulului nu a fost investigat complet, iar această zonă ar putea oferi informații suplimentare despre construcție, vechime și utilizare.

În plus, identificarea monumentului cu mormântul unui personaj din mitologia greacă nu ar demonstra automat că Ajax a fost o persoană istorică sau că evenimentele descrise în epopeile antice s-au desfășurat în forma relatată.

Descoperirea de la Işıldaktepe Altı readuce în atenție o zonă legată de tradițiile despre Războiul Troian, dar identificarea mormântului lui Ajax rămâne, deocamdată, o ipoteză. Cercetările arheologice viitoare vor trebui să stabilească dacă monumentul ascunde o înmormântare și ce legătură are aceasta cu relatările antice.